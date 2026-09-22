El ministro de Asuntos Exteriores exige ante las Naciones Unidas que la Unión Europea asuma el «papel fundamental» de Ceuta y Melilla como frontera sur ante las amenazas híbridas.

NUEVA YORK / CEUTA — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantendrá esta semana un encuentro bilateral en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. La reunión tendrá como eje prioritario coordinar el retorno de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio.

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Albares, que mantiene un contacto fluido con el jefe de la diplomacia marroquí, busca con este encuentro abordar de forma «serena y tranquila» el impulso de los expedientes de devolución, al tiempo que refuerza los mecanismos de prevención en la frontera.

Alerta preventiva ante posibles convocatorias el 23 de septiembre

El encuentro se produce en un clima de vigilancia reforzada debido a la circulación de mensajes en redes sociales que incitan a una nueva tentativa de entrada masiva para este miércoles 23 de septiembre, coincidiendo con la jornada de elecciones legislativas en Marruecos.

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Medidas y garantías diplomáticas planteadas por Exteriores Compromiso de Rabat: Burita ha garantizado a Albares que Marruecos desplegará las medidas necesarias en su lado de la valla para neutralizar cualquier intento de cruce. Mecanismo de contención: Aunque fuentes del Ministerio señalan que las convocatorias en redes no están calando entre la población, se ha activado un dispositivo preventivo. Llamamiento a los medios: España ha solicitado la colaboración de la prensa marroquí para desmentir falsas expectativas y dejar claro que el acceso irregular no permite la permanencia ni el traslado a la península.

Albares recordó la efectividad de los protocolos de repatriación, subrayando que tras el episodio del 30 de julio se logró el retorno del 90 % de los migrantes en un plazo de 48 horas, gracias a la colaboración de Rabat.

Exigencia a la UE: Ceuta y Melilla como frontera estratégica

En el plano multilateral, Albares aprovechó la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Nueva York para reclamar un mayor compromiso comunitario con las ciudades autónomas. El ministro enfatizó que las amenazas híbridas no solo afectan al flanco este del continente por el conflicto en Ucrania, sino también a la frontera sur terrestre.

«Ceuta y Melilla deben desempeñar un papel fundamental para la Unión Europea», reivindicó el jefe de la diplomacia española, instando a las instituciones europeas a asumir como propia la gestión y protección de esta divisoria estratégica.

Por su parte, Naser Burita también mantuvo contactos de alto nivel en el marco de la ONU, reuniéndose con la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, para abordar el estado de las relaciones entre Bruselas y el reino alauita.