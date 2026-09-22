Unidades de la Policía Nacional intervienen en el asentamiento saturado de la explanada y detienen a una mujer tras apuñalar a otra a las puertas del CETI en una jornada de extrema tensión.

CEUTA — La presión en las zonas de acogida de Ceuta ha desencadenado una noche de máxima tensión. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que desplegarse de urgencia en el área de embolsamiento de Loma Colmenar tras registrarse un motín en la explanada donde conviven cientos de migrantes.

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El altercado coincide con el empeoramiento de la convivencia en las zonas de pernocta improvisadas. Paralelamente, las fuerzas de seguridad han intervenido en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a las puertas de la Hípica, para arrestar a una mujer tras apuñalar a otra en el campamento exterior de tiendas de campaña.

Altercados e intervención policial en Loma Colmenar

La intervención policial en el área de embolsamiento de Loma Colmenar se produjo tras caldearse los ánimos entre los residentes del asentamiento. La saturación del espacio —uno de los recintos incluidos en el real decreto acordado entre el Gobierno Central y la Ciudad Autónoma— y la reciente instalación de un módulo transitorio para menores han elevado la fricción en el recinto.

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Ante el riesgo de que los enfrentamientos derivaran en altercados mayores, diversas unidades antidisturbios y de seguridad ciudadana entraron en la explanada para tomar el control de la zona y restablecer el orden.

Apuñalamiento en el campamento de la Hípica y detención

Prácticamente a la misma hora, en los exteriores de las instalaciones de la Hípica —donde desde hace semanas pernoctan familias en tiendas de campaña por falta de espacio en el CETI—, una discusión desencadenó un grave suceso de violencia.

Detalle de la agresión Actuación de los servicios de emergencia Lugar del suceso Campamento exterior de la Hípica, junto al CETI. Móvil del ataque Discusión entre dos mujeres en el asentamiento. Consecuencias Una mujer herida por arma blanca y posterior traslado hospitalario. Resolución policial Detención inmediata de la presunta agresora tras huir hacia el monte.

Fuentes policiales confirmaron que la presunta autora fue interceptada y arrestada tras el ataque. La víctima recibió asistencia sanitaria por las heridas provocadas con el objeto punzante.

Rastreo ininterrumpido de «casas patera»

A estos dos episodios violentos se suma la intervención registrada ese mismo lunes en una «casa patera» ubicada también en Loma Colmenar. Agentes de la Policía Nacional entraron en la vivienda, donde se localizó a un nutrido grupo de migrantes, muchos de ellos menores de edad. La incursión respondió a las denuncias de los vecinos, que alertaban de alquileres clandestinos de garajes y cuartillos a personas en situación irregular.