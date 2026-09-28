La participante protagoniza el primer puente de las emociones de la edición, donde rememora la crisis personal y económica que la llevó a internarse durante 20 días en un centro especializado.

Rosa Benito ha sido la encargada de estrenar la dinámica del puente de las emociones en la presente edición de ‘Supervivientes All Stars 3’. Durante su recorrido por la pasarela, la colaboradora ha abordado los episodios más complejos de su trayectoria personal y profesional, centrando su testimonio en la severa crisis que atravesó tras su separación matrimonial de Amador Mohedano. La concursante detalló la acumulación de problemas derivados del plano afectivo y de las obligaciones económicas que tuvo que asumir, circunstancias que condicionaron su estabilidad personal y la condujeron a ponerse en manos de profesionales médicos para su recuperación en un centro de salud mental.

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Las dificultades económicas y la ruptura con Amador Mohedano

En el transcurso de la dinámica televisiva, Benito comenzó rememorando los orígenes de su infancia y el papel ejercido por su entorno familiar, destacando la figura de su hermana pequeña como uno de sus principales apoyos. Al abordar el ámbito sentimental y repasar sus años de matrimonio con Amador Mohedano, la participante situó el fin de la relación como el punto de inicio de un periodo de elevada angustia emocional y personal.

A esta circunstancia afectiva se sumó la gestión de las obligaciones financieras. Los ingresos obtenidos tras proclamarse ganadora de ‘Supervivientes 2011’ fueron destinados íntegramente a hacer frente a los costes y complicaciones económicas surgidos a raíz de la herencia de Rocío Jurado. Posteriormente, los compromisos con la Hacienda Pública agravaron su situación financiera en un contexto en el que, según su relato, carecía de ocupación laboral a sus 55 años de edad.

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Rosa Benito relata la última vez que trató con Rocío Jurado 🖤🖤🖤



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La crisis personal y la decisión de acudir a un centro especializado

La acumulación de estas variables provocó que la colaboradora atravesase un episodio crítico de desesperación emocional. Según expuso durante la emisión del programa ante la periodista María Lamela, el malestar acumulado al observar que su exmarido rehacía su vida sentimental la llevó a situarse en un estado insostenible en el que llegó a manifestar que no deseaba continuar viviendo.

Ante esta situación, la concursante tomó la decisión de solicitar ayuda a su entorno más cercano y a su facultativo psiquiátrico para solicitar un aislamiento temporal que le permitiera gestionar la crisis. La gravedad del cuadro motivó su ingreso durante 20 días en una clínica de salud mental. Durante las primeras 48 horas de estancia en el centro especializado, Benito debió permanecer recluida en su habitación sin posibilidad de salir, un espacio que la participante definió como un entorno de seguridad frente al miedo que le producía el contacto exterior. El relato de estos acontecimientos provocó la emoción de su hija, Chayo Mohedano, presente durante la emisión en el plató de ‘Supervivientes All Stars 3’.