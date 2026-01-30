Ucrania ha recibido de Alemania dos unidades de cogeneración que permitirán suministrar electricidad y calefacción a unas 86.000 personas en la capital, informó la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, junto con la embajada alemana en Kiev.

Según Sviridenko, próximamente el Gobierno ucraniano recibirá otras 41 unidades de cogeneración con una capacidad total de 40,8 megavatios y 76 sistemas modulares de calderas, como parte de un paquete de emergencia alemán diseñado para hacer frente a la crisis energética provocada por los ataques rusos al sistema eléctrico ucraniano.

El paquete también incluye 300 estaciones solares, 375 sistemas de almacenamiento de electricidad, 15 generadores móviles, diez sistemas de calefacción de pélets y 45 unidades de maquinaria de construcción destinadas a reparar infraestructuras dañadas.

A pesar de estos esfuerzos, más de 600 edificios residenciales siguen sin calefacción en Kiev, y millones de personas han sufrido cortes de luz, calefacción y agua corriente desde el inicio de este año. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, alertó que su inteligencia indica que Rusia podría estar preparando un nuevo ataque al sistema energético.

Ucrania atraviesa este enero uno de los inviernos más fríos de los últimos años, y en ciudades como Kiev se esperan temperaturas que podrían bajar de 20 grados bajo cero en los próximos días, aumentando la urgencia de la ayuda internacional.