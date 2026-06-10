WASHINGTON / TEHERÁN. (10 de junio de 2026) — La tensión en Oriente Próximo ha alcanzado un nuevo punto crítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con una inminente oleada de acciones militares contra Irán. “Los atacaremos, los atacaremos con mucha fuerza, reanudaremos los bombardeos”, ha manifestado de forma tajante el mandatario estadounidense.

Poco antes de estas declaraciones, Trump recurrió a su red social, Truth Social, para culpar directamente al régimen de Teherán del colapso diplomático, asegurando que «Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo». En un tono marcadamente beligerante, el líder estadounidense advirtió: “¡Ahora tendrán que pagar el precio!”.

Represalias cruzadas en el Golfo y Jordania

Esta nueva escalada se desencadenó tras una sucesión de ataques cruzados en las últimas horas. Durante la madrugada de este miércoles, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó haber ejecutado una ofensiva con misiles y drones contra una base militar estadounidense ubicada en Jordania, además de golpear otros 21 objetivos estratégicos en la región del golfo Pérsico, afectando también a territorios de Kuwait y Baréin.

Según las autoridades de la República Islámica, esta acción fue una represalia directa por una operación militar previa que el ejército estadounidense desplegó en los alrededores del estrecho de Ormuz. Washington, por su parte, había justificado dicha incursión aérea en sus canales oficiales de la red social X como una respuesta necesaria al derribo de un helicóptero militar Apache estadounidense ocurrido el pasado martes.

Ante la contundencia de las advertencias de la Casa Blanca, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió un comunicado oficial en el que reafirmó de manera categórica su “derecho a defenderse”. El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, cargó duramente contra Washington y Tel Aviv, acusando formalmente a Estados Unidos y a Israel de boicotear y torpedear las negociaciones para una resolución pacífica del conflicto mediante sus «continuas violaciones del alto el fuego».

Ofensiva israelí en Líbano de ja un reguero de víctimas

Mientras el choque directo entre Washington y Teherán amenaza con desatar un conflicto regional a gran escala, la violencia no da tregua en el frente libanés. En lo que va de jornada de este miércoles, los bombardeos de las fuerzas armadas de Israel han provocado la muerte de al menos 17 personas en Líbano.

De acuerdo con los reportes locales, la gran mayoría de las víctimas mortales se han registrado a consecuencia de las incursiones aéreas en el distrito de Tiro, al sur del país. Los ataques han desatado oleadas de pánico entre la población civil, provocando huidas masivas de ciudadanos que intentan escapar de las bombas en localidades como Sidón bajo un clima de extrema desolación.