La policía detuvo al presunto agresor en la principal terminal ferroviaria de la ciudad, en un momento de gran trascendencia por las Finales de la NBA y el inminente inicio del Mundial de Fútbol.

NUEVA YORK. — La ciudad de Nueva York se encuentra en un estado de máxima alerta tras registrarse un violento ataque múltiple con arma blanca en el interior de Penn Station, la principal y más transitada estación de trenes interurbanos de la metrópoli. El incidente se saldó con seis personas heridas y ocurre en un momento de extrema sensibilidad y fuerte despliegue de seguridad, apenas unas horas antes de la llegada programada del presidente Donald Trump a la ciudad y a las puertas de grandes eventos deportivos internacionales.

El ataque y estado de las víctimas

Los hechos se desencadenaron durante la noche del domingo en la concurrida terminal, sembrando el pánico entre los viajeros. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados. Según informes del Departamento de Bomberos de la ciudad, cinco de las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Bellevue; una de ellas se reporta con pronóstico grave, dos sufrieron heridas moderadas y otras dos presentaron lesiones leves. La sexta persona agredida fue ingresada en el Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Gracias a la rápida intervención del Departamento de Policía de Amtrak, las autoridades lograron reducir y detener al presunto agresor en el mismo lugar de los hechos, recuperando el cuchillo utilizado en el ataque. El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, confirmó la detención a través de sus redes sociales manifestando: «Mi corazón está con todos los que resultaron heridos».

Salud mental bajo la lupa

Aunque la investigación policial continúa abierta para esclarecer los motivos del asalto, las primeras hipótesis institucionales apuntan hacia una acción aleatoria vinculada a la precariedad de la atención médica. El interventor de la ciudad, Mark Levin, sugirió públicamente que el atacante podría haber estado sufriendo una fuerte crisis de salud mental, señalando que este preocupante suceso «plantea interrogantes urgentes sobre la efectividad de la red sanitaria psiquiátrica de la ciudad».

Una ciudad bajo el foco internacional

Este suceso violento no ocurre en un contexto cualquiera para la Gran Manzana. La seguridad urbana está siendo mirada con lupa debido a una agenda de alta relevancia:

Visita presidencial: El presidente Donald Trump tiene previsto asistir este lunes al icónico pabellón Madison Square Garden —situado justo encima de Penn Station, donde ocurrió el ataque— para presenciar un partido de baloncesto. Las Finales de la NBA: Nueva York acoge, por primera vez en casi 30 años, las Finales de la NBA que disputan los New York Knicks, atrayendo a miles de aficionados y medios de comunicación mundiales. El Mundial de Fútbol: El arranque de la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, elevando los protocolos de protección ante la llegada masiva de turistas.

La preocupación por la seguridad en el país se ha visto intensificada no solo por el suceso en Nueva York, sino también tras reportarse este fin de semana un tiroteo con nueve heridos cerca de la base de entrenamiento de la selección de fútbol de Inglaterra en Kansas City, lo que obliga a las fuerzas del orden federales y locales a extremar precauciones.