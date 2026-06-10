Teherán responde con misiles en Jordania y Bahréin tras una oleada de ataques estratégicos de Washington en la costa iraní. Pese a la escalada, la Casa Blanca insiste en que un acuerdo regional está «muy cerca».

La volatilidad en Oriente Próximo ha alcanzado un nuevo punto crítico. El Ejército de Estados Unidos ha reanudado esta semana los bombardeos estratégicos sobre territorio iraní, una contundente acción militar que ha obtenido una respuesta inmediata por parte de Teherán con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en la región.

El origen de este último choque se remonta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz. Tras el incidente, el presidente Donald Trump ordenó una ofensiva directa que el Comando Central (CENTCOM) ha calificado de «defensa propia» y «proporcional».

Ofensiva estadounidense en la costa iraní

La operación conjunta de la Fuerza Aérea y la Armada de EE. UU. se ha concentrado en desmantelar la infraestructura militar de la costa iraní. Los objetivos principales han sido:

Sistemas de defensa aérea.

Estaciones de control terrestre.

Emplazamientos de radares estratégicos.

Las incursiones han golpeado con dureza enclaves clave como Bandar Abbas, Qeshm y Sirak. Pese a la gravedad del incidente inicial con el Apache, Washington confirmó que los dos pilotos estadounidenses resultaron ilesos y pudieron ser rescatados mediante un dron acuático.

Aunque Trump mostró inicialmente cierta resignación al comunicar los hechos, posteriormente elevó el tono firmemente, asegurando que la respuesta de su Gobierno debía ser «muy fuerte y poderosa».

La réplica de Teherán eleva la alerta regional

La respuesta del régimen de los ayatolás no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber derribado un dron estadounidense MQ-9 y lanzado una ofensiva con misiles contra bases de EE. UU. ubicadas en Jordania y Bahréin. No obstante, el Pentágono ha desmentido categóricamente que Irán haya tenido éxito en dichos ataques.

Ante la lluvia de proyectiles cruzados, el pánico y la precaución se han extendido entre los países vecinos. Kuwait, Bahréin y Jordania se vieron obligados a activar de urgencia sus sistemas de defensa antiaérea para interceptar posibles impactos en sus territorios. En el plano diplomático, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha vuelto a exigir la retirada inmediata de las tropas extranjeras de la región para frenar la escalada.

Hitos de la crisis actual: Detonante: Derribo de un helicóptero Apache de EE. UU. en el Estrecho de Ormuz.

Derribo de un helicóptero Apache de EE. UU. en el Estrecho de Ormuz. Respuesta de EE. UU.: Bombardeos masivos en Bandar Abbas, Qeshm y Sirak.

Bombardeos masivos en Bandar Abbas, Qeshm y Sirak. Contraataque iraní: Lanzamiento de misiles hacia Jordania y Bahréin (desmentido por Washington).

Diplomacia bajo el fuego

Paradójicamente, este recrudecimiento de las hostilidades coincide con mensajes de optimismo emitidos desde Washington. La Casa Blanca sostiene que un acuerdo sólido para estabilizar la región está «muy cerca». El vicepresidente JD Vance avanzó que dicho pacto podría concretarse la próxima semana, argumentando que la economía de Irán se encuentra «sufriendo enormemente» bajo la actual asfixia y presión internacional.

Hasta ahora, Trump había intentado ejercer un papel de mediador para sostener un frágil alto el fuego entre Irán e Israel, tras varios meses de escaramuzas previas con drones y misiles.

Un pulso globalizado

Este escenario de confrontación no se limita exclusivamente a las fronteras de Oriente Próximo. En una muestra de la vigilancia global a la que está sometida la República Islámica, fuerzas estadounidenses interceptaron recientemente en aguas del Atlántico a un petrolero vinculado a redes sancionadas de Irán. El buque, que intentaba alcanzar las costas de Venezuela, fue capturado tras una intensa persecución naval que se prolongó durante tres semanas.

Mientras los canales diplomáticos intentan contrarreloj imponer un acuerdo, el estruendo de los misiles en el Golfo Pérsico mantiene al mundo en vilo ante el temor de que la situación derive en un conflicto abierto a gran escala.