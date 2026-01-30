Minneapolis enfrenta días de tensión extrema tras la llegada de más de 2.000 agentes federales en una operación masiva contra la inmigración, que ha derivado en enfrentamientos violentos en las calles. Mientras los manifestantes se enfrentan con la policía, un grupo de residentes ha iniciado acciones encubiertas para apoyar a los inmigrantes más vulnerables.

Felia Martínez, cristiana devota y antigua simpatizante de Trump, lidera este esfuerzo humanitario desde el banco de alimentos local Source MN. Martínez coordina voluntarios que no solo entregan alimentos, sino que también ofrecen casas de acogida para los hijos de inmigrantes detenidos, asegurando que los menores no queden desprotegidos en medio del caos.

Uno de los casos más conmovedores es el de Melida Rita Wampash Tuntuam, madre ecuatoriana arrestada a principios de enero. Tras su detención, sus ocho hijos fueron puestos bajo cuidado de la red de Martínez, resguardados en una vivienda segura en el sur de Minneapolis. Los niños, incluyendo un bebé de cinco meses, viven con miedo ante la posibilidad de ser separados.

Esta iniciativa refleja la profunda fractura social en Minnesota y la creciente movilización ciudadana para proteger la unidad familiar frente a las políticas federales de inmigración.