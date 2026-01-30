El santoral católico conmemora hoy, 31 de enero, a San Juan Bosco (popularmente conocido como Don Bosco), uno de los santos más queridos de la era moderna y fundador de la Familia Salesiana. Su vida estuvo dedicada por completo a la educación y salvación de los jóvenes más necesitados.

San Juan Bosco (1815-1888)

Nacido en una familia campesina muy pobre en el Piamonte (Italia), Juan Bosco tuvo un sueño a los nueve años que marcó su destino: transformar a los lobos (jóvenes difíciles) en corderos mediante la mansedumbre y el amor.

El Sistema Preventivo: Don Bosco revolucionó la pedagogía basándose en tres pilares: Razón, Religión y Amor (Amorevolezza) . Decía que «no basta amar a los niños, es preciso que ellos se sientan amados».

Fundador de los Salesianos: Creó la Sociedad de San Francisco de Sales y, junto a Santa María Mazzarello, las Hijas de María Auxiliadora, extendiendo su labor educativa por todo el mundo.

El Santo de la Alegría: Promovió el teatro, la música y el deporte como herramientas de santificación. Su lema era: «Servid al Señor con alegría».

Patronazgo: Es el patrón de los magos e ilusionistas (porque usaba trucos de magia para atraer a los niños a la iglesia), de los editores, de los aprendices y de la juventud.

Otros santos que se celebran el 31 de enero

Junto al gran apóstol de la juventud, hoy recordamos a:

Santa Marcela de Roma: Viuda noble del siglo IV. Tras perder a su marido, convirtió su palacio en el Monte Aventino en un centro de oración y estudio de las Escrituras, siendo guiada por San Jerónimo. Es considerada la madre del monacato femenino en Roma.

San Francisco Javier María Bianchi: Sacerdote barnabita del siglo XVIII conocido como el «Apóstol de Nápoles». Destacó por su paciencia heroica ante las enfermedades y su don de consejo.

San Geminiano de Módena, obispo: Pastor del siglo IV que defendió a su pueblo de las invasiones y de la herejía arriana. Es el patrón de la ciudad de Módena (Italia).

San Metrano de Alejandría, mártir: Un anciano que en el siglo III prefirió ser apedreado antes que pronunciar palabras blasfemas contra la fe cristiana.

Un anciano que en el siglo III prefirió ser apedreado antes que pronunciar palabras blasfemas contra la fe cristiana. Santos Víctor, Victorino y compañeros, mártires: Un grupo de cristianos que sufrieron diversos tormentos en Egipto durante la persecución de Numeriano por negarse a sacrificar a los ídolos.

Beatos