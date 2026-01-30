El santoral católico conmemora hoy, 31 de enero, a San Juan Bosco (popularmente conocido como Don Bosco), uno de los santos más queridos de la era moderna y fundador de la Familia Salesiana. Su vida estuvo dedicada por completo a la educación y salvación de los jóvenes más necesitados.
San Juan Bosco (1815-1888)
Nacido en una familia campesina muy pobre en el Piamonte (Italia), Juan Bosco tuvo un sueño a los nueve años que marcó su destino: transformar a los lobos (jóvenes difíciles) en corderos mediante la mansedumbre y el amor.
- El Sistema Preventivo: Don Bosco revolucionó la pedagogía basándose en tres pilares: Razón, Religión y Amor (Amorevolezza). Decía que «no basta amar a los niños, es preciso que ellos se sientan amados».
- Fundador de los Salesianos: Creó la Sociedad de San Francisco de Sales y, junto a Santa María Mazzarello, las Hijas de María Auxiliadora, extendiendo su labor educativa por todo el mundo.
- El Santo de la Alegría: Promovió el teatro, la música y el deporte como herramientas de santificación. Su lema era: «Servid al Señor con alegría».
- Patronazgo: Es el patrón de los magos e ilusionistas (porque usaba trucos de magia para atraer a los niños a la iglesia), de los editores, de los aprendices y de la juventud.
Otros santos que se celebran el 31 de enero
Junto al gran apóstol de la juventud, hoy recordamos a:
- Santa Marcela de Roma: Viuda noble del siglo IV. Tras perder a su marido, convirtió su palacio en el Monte Aventino en un centro de oración y estudio de las Escrituras, siendo guiada por San Jerónimo. Es considerada la madre del monacato femenino en Roma.
- San Francisco Javier María Bianchi: Sacerdote barnabita del siglo XVIII conocido como el «Apóstol de Nápoles». Destacó por su paciencia heroica ante las enfermedades y su don de consejo.
- San Geminiano de Módena, obispo: Pastor del siglo IV que defendió a su pueblo de las invasiones y de la herejía arriana. Es el patrón de la ciudad de Módena (Italia).
- San Metrano de Alejandría, mártir: Un anciano que en el siglo III prefirió ser apedreado antes que pronunciar palabras blasfemas contra la fe cristiana.
- Santos Víctor, Victorino y compañeros, mártires: Un grupo de cristianos que sufrieron diversos tormentos en Egipto durante la persecución de Numeriano por negarse a sacrificar a los ídolos.
Beatos
- Beata Ludovica Albertoni: Viuda de la Tercera Orden de San Francisco en el siglo XVI, famosa por su caridad extrema en Roma. Bernini inmortalizó su éxtasis en una famosa escultura.
- Beata María Cristina de Saboya: Reina de las Dos Sicilias, conocida como la «Reina Santa», que utilizó su posición para ayudar incansablemente a los pobres y enfermos.