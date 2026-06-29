La selección dirigida por Julian Nagelsmann busca el pase a los octavos de final ante el combinado sudamericano en el Gillette Stadium de Foxborough

La selección de Alemania y el combinado de Paraguay se enfrentan hoy en un encuentro correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, cita mundialista que se desarrolla de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto germano, que accedió a esta primera eliminatoria de la Copa del Mundo como primer clasificado del Grupo E, parte como el principal favorito para superar el cruce frente a la escuadra paraguaya, que logró su billete para la fase final del torneo al consolidarse como una de las mejores terceras clasificadas del campeonato.

El equipo entrenado por Julian Nagelsmann completó la fase de grupos con un balance de 6 puntos, fruto de conseguir dos triunfos y encajar una única derrota. Alemania inició su andadura en la competición con una victoria frente a la selección de Curazao por un marcador de 7-1, un partido que evidenció el potencial de la ofensiva teutona gracias a los goles anotados por Kai Havertz por partida doble, Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Denis Undav. En la segunda jornada, el cuadro germano se impuso a Costa de Marfil por 2-1 gracias a otras dos dianas firmadas por Undav, delantero perteneciente a la disciplina del Stuttgart que se encuentra rindiendo a un gran nivel en el torneo. Con la clasificación ya asegurada y sin nada en juego, los hombres de Nagelsmann cayeron en el tercer partido ante Ecuador por 2-1, en un compromiso marcado por las rotaciones de futbolistas en el que anotó el extremo Leroy Sané.

El combinado germano, considerado uno de los candidatos para pelear por el título de este Mundial 2026 junto a selecciones como España, Inglaterra, Argentina, Brasil o Francia, se presenta a la cita con una plantilla compuesta por nombres destacados del panorama futbolístico europeo. Entre los principales efectivos de Alemania figuran jugadores como Joshua Kimmich, Jamal Musiala o Aleksander Pavlovic, pertenecientes al Bayern de Múnich, además del futbolista del Arsenal, Kai Havertz, y de Florian Wirtz, integrante de las filas del Liverpool.

Por su parte, la selección de Paraguay afronta este encuentro tras haber sellado su clasificación a las rondas eliminatorias en calidad de tercera del Grupo D con un total de 4 puntos. El combinado sudamericano obtuvo su plaza en estos dieciseisavos de final merced a la victoria conseguida contra Turquía por un resultado de 0-1, el empate sin goles cosechado frente a Australia (0-0) y la derrota sufrida ante el equipo nacional de los Estados Unidos por un marcador de 4-1.

El choque de este lunes se disputará en las instalaciones del Estadio Boston, recinto multiuso conocido de forma habitual como Gillette Stadium que se encuentra ubicado en la localidad de Foxborough, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), a una distancia aproximada de 35 kilómetros al suroeste del centro urbano de la ciudad de Boston. La infraestructura, que ejerce de sede para los compromisos de las franquicias de los New England Patriots de la NFL y los New England Revolution de la MLS, dispone de un aforo con capacidad máxima para albergar a 68.756 espectadores, esperándose un gran ambiente en las gradas para presenciar el envite.

Horario del partido entre Alemania y Paraguay en la Copa del Mundo

El encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de Alemania y Paraguay se jugará este lunes 29 de junio. El inicio del choque entre ambos conjuntos está programado para las 22:30 horas (horario de la península ibérica en España).

Dónde ver hoy por televisión en directo el Alemania contra Paraguay en España

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del compromiso por televisión en territorio español podrán hacerlo en directo a través de la oferta deportiva de las plataformas autorizadas. El partido se emitirá mediante la señal de la plataforma DAZN y en el canal temático DAZN Mundial. De forma complementaria, el enfrentamiento de la Copa del Mundo también se podrá sintonizar por medio del canal BarTV Mundial (situado en el dial M300) dentro del servicio de televisión de la plataforma Movistar Plus+.