La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, busca el pase a los octavos de final frente al combinado nipón en el segundo encuentro de las eliminatorias de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de 2026 afronta su momento decisivo con el inicio de las eliminatorias directas tras la conclusión de la fase de grupos. Este lunes 29 de junio arranca la ronda de dieciseisavos de final, una de las principales novedades introducidas a raíz de la ampliación del campeonato a 48 selecciones nacionales. En esta fase de la competición, donde el margen de error es inexistente de cara a la gran final que se celebrará el próximo domingo 19 de julio, se disputa el partido entre Brasil y Japón, considerado uno de los duelos con mayor cartel de esta eliminatoria previa a los octavos de final.

La ruta de la selección de Brasil hacia la final del torneo se traza por el lado opuesto al de otras grandes favoritas, evitando cruces tempranos con combinados que avanzan por la otra sección del cuadro. En ese sector alternativo ya se vislumbran hipotéticos enfrentamientos de octavos de final como un Alemania – Francia o un Portugal – España, escuadras que no podrían medirse a la ‘Canarinha’ en el partido por el título al competir en lados diferentes del organigrama. El vencedor del duelo de hoy entre sudamericanos y asiáticos se medirá en la siguiente ronda de octavos de final al ganador del partido que enfrenta a Costa de Marfil y Noruega.

El combinado brasileño llega a este choque como primero del grupo C y medirá sus fuerzas ante Japón, que accedió a las eliminatorias como segunda clasificada del grupo F. Paralelamente, el azar de la competición ha deparado que las selecciones que completaron dichos grupos se crucen en otro de los encuentros destacados de la jornada, el Países Bajos – Marruecos.

En el aspecto deportivo, los máximos realizadores del equipo entrenado por Carlo Ancelotti en lo que va de Mundial son Vinicius, autor de cuatro goles, y Matheus Cunha, que acumula tres dianas en su cuenta particular. Salvo que se produzca una sorpresa de última hora, el técnico italiano dispondrá sobre el terreno de juego la misma alineación titular que utilizó en el anterior compromiso frente a Escocia. En dicho once se mantendrá Rayan, futbolista del Bournemouth, ocupando la posición de extremo derecho. Esta decisión viene motivada por la situación médica de Raphinha, quien continúa lesionado y cuya continuidad en la Copa del Mundo permanece en duda ante la falta de certezas sobre los plazos de su recuperación.

Horario del partido entre Brasil y Japón en el Mundial 2026 hoy

El encuentro entre Brasil y Japón, correspondiente al segundo enfrentamiento de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputa hoy, lunes 29 de junio. El inicio del partido está programado para las 19.00 horas, según el horario peninsular español. Por delante quedan tres semanas de competición en las que se definirá la suerte de los equipos supervivientes en el torneo.

Televisión y retransmisión online: ¿Dónde ver gratis el Brasil – Japón en España?

El compromiso internacional entre Brasil y Japón de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se puede seguir en directo por televisión en España de forma gratuita y en abierto a través de Televisión Española (TVE). La emisión en abierto del encuentro se efectuará en el canal de televisión La 1, así como por internet de manera online y gratuita a través de RTVE Play, la plataforma oficial de reproducción en streaming de la corporación pública.

De forma complementaria, el partido cuenta también con señal de televisión a través de DAZN Mundial, el canal temático encargado de ofrecer la retransmisión de los 104 partidos que componen el torneo. Dicho canal se encuentra disponible para los abonados dentro de la oferta de la plataforma de pago DAZN, así como en las plataformas de televisión de Movistar Plus+ (en el dial 55) y de Orange TV (en el dial 111).