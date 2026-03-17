La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ordena la retirada del producto Burkebab, de la marca Simon’s Food, y pide a los consumidores que no lo ingieran

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de salmonela en un lote de hamburguesas de pollo ultracongeladas comercializadas bajo el nombre Burkebab. El organismo, dependiente del Ministerio de Consumo, ha solicitado a los ciudadanos que posean este producto en sus domicilios que se abstengan de consumirlo y ha procedido a informar a las autoridades pertinentes para garantizar su retirada de los puntos de venta.

La notificación de alerta, que ha sido difundida a través de los canales oficiales de la Aesan, afecta específicamente a las hamburguesas de pollo de la marca Simon’s Food. El producto implicado se distribuye en un formato de envase de 240 gramos, el cual contiene tres unidades de la mencionada variedad Burkebab. Según los datos facilitados por la inspección de seguridad alimentaria, la fecha de consumo preferente marcada en los envases afectados es 01/2027.

La presencia de la bacteria ha sido notificada inicialmente en la comunidad autónoma de Castilla y León. No obstante, desde la Agencia no se descarta que se hayan producido redistribuciones de estas hamburguesas a otras regiones del territorio nacional, por lo que la vigilancia se ha extendido a todas las comunidades autónomas para localizar y retirar el lote del mercado de forma inmediata.

Recomendaciones a los consumidores

Ante el riesgo que supone la ingesta de alimentos contaminados con salmonela, las autoridades sanitarias han sido taxativas al pedir que no se utilicen los productos que coincidan con la descripción aportada. La seguridad alimentaria es la prioridad en esta intervención, que busca evitar posibles brotes de intoxicación entre la población.

En el caso de que alguna persona haya consumido ya el producto afectado, la Aesan recomienda permanecer atento a la aparición de sintomatología compatible con la salmonelosis. Entre los síntomas principales se encuentran la diarrea, los vómitos, el dolor de cabeza y la fiebre. Ante la manifestación de este cuadro clínico, se aconseja acudir con la mayor brevedad posible a un centro de salud para recibir la atención médica necesaria.

Esta nueva alerta se enmarca en los controles habituales que realiza el sistema de seguridad alimentaria español para garantizar la inocuidad de los productos que llegan al consumidor final, extremando en este caso las precauciones sobre un alimento de consumo cotidiano y amplia distribución.