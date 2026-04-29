La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la presencia de Salmonella spp. en dos lotes de moringa ecológica de la marca El Granero, procedente de Alemania. Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores revisar sus despensas y no consumir los productos afectados.

El aviso se ha activado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), después de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha. La alerta ya ha sido comunicada a las comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos de los canales de comercialización.

Los productos afectados por la alerta de Salmonella

La alerta afecta a dos lotes concretos de moringa ecológica comercializados a temperatura ambiente. Los datos facilitados por la AESAN son los siguientes:

Producto Marca Formato Lote Caducidad Moringa bio El Granero Envase de 90 cápsulas, 36 g 10C4 31/12/2027 Moringa bio El Granero integral Envase de 150 g MO260635 30/06/2027

La AESAN recomienda no consumir ninguno de estos productos si coinciden con los lotes indicados.

Distribución en casi toda España

Según la información disponible, la distribución inicial de los productos afectados ha alcanzado numerosas comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Canarias, Aragón, Cantabria y Melilla.

La agencia no descarta que haya podido producirse redistribución a otras zonas, por lo que aconseja comprobar el lote aunque el consumidor resida fuera de las comunidades citadas.

Qué deben hacer los consumidores

Las personas que tengan en casa alguno de los lotes afectados deben abstenerse de consumirlo y devolverlo al punto de venta. La retirada del mercado ya ha sido comunicada a las autoridades competentes para su seguimiento.

En caso de haber ingerido alguno de estos productos y presentar síntomas compatibles con salmonelosis, la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.

Síntomas de la salmonelosis

La salmonelosis puede provocar síntomas digestivos y generales, especialmente tras consumir alimentos contaminados. Los signos más habituales son:

Diarrea.

Vómitos.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

La recomendación sanitaria es buscar atención médica si aparecen estos síntomas después de haber consumido los lotes afectados.

Qué es la moringa y por qué se consume como suplemento

La moringa es una planta tropical originaria de la India que se ha popularizado como complemento alimenticio por su contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes. Suele comercializarse en cápsulas, polvo o formatos envasados, y se utiliza como suplemento dentro de dietas orientadas al bienestar general.

La alerta de Sanidad no afecta a todos los productos de moringa del mercado, sino únicamente a los dos lotes concretos identificados por la AESAN.