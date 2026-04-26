A muchas personas les cuesta dormir bien el domingo por la noche. La cercanía del lunes, las tareas pendientes y la vuelta a la rutina pueden provocar inquietud, vueltas en la cama y sensación de no descansar lo suficiente. Este fenómeno es más habitual de lo que parece y suele estar relacionado con la llamada ansiedad del domingo.

Dormir mejor el domingo no depende solo de acostarse temprano. También influyen la organización del día, la exposición a pantallas, la cena, el nivel de actividad y la forma en la que se afronta mentalmente la semana que empieza.

Por qué cuesta dormir el domingo

El insomnio del domingo suele aparecer cuando la mente empieza a anticipar problemas del lunes. Reuniones, trabajo acumulado, estudios, madrugones, desplazamientos o responsabilidades familiares pueden generar una sensación de alerta.

También influye el cambio de ritmo del fin de semana. Si el sábado se trasnocha, se duerme hasta tarde o se alteran los horarios, el cuerpo puede tener dificultades para recuperar el ritmo habitual el domingo por la noche.

Mantener horarios parecidos

Uno de los consejos más útiles para dormir mejor es no cambiar demasiado los horarios durante el fin de semana. No significa levantarse exactamente igual que un día laboral, pero sí evitar grandes diferencias.

Dormir hasta muy tarde el domingo puede hacer que por la noche no aparezca el sueño. Por eso, conviene mantener una rutina razonable y exponerse a luz natural durante el día.

Preparar el lunes antes de cenar

Una parte importante de la ansiedad aparece por la sensación de falta de control. Para reducirla, ayuda preparar el lunes con antelación: ropa, bolso, mochila, comida, agenda y tareas prioritarias.

Lo ideal es hacerlo antes de cenar. Así, las últimas horas del domingo quedan libres para desconectar, no para resolver pendientes de última hora.

Preparar la semana reduce la carga mental y permite acostarse con la sensación de que lo importante ya está encaminado.

Evitar pantallas antes de dormir

El uso del móvil, la televisión o el ordenador justo antes de acostarse puede dificultar el descanso. Las pantallas estimulan la atención y pueden mantener la mente activa cuando debería empezar a relajarse.

Para combatir la ansiedad antes del lunes, conviene reducir el uso del móvil al menos un rato antes de dormir. Leer, escuchar música tranquila, preparar una infusión o hacer ejercicios de respiración pueden ayudar a cambiar el ritmo.

Cenar ligero y no demasiado tarde

La cena también influye en el sueño. Una comida abundante, grasa o muy tardía puede provocar digestiones pesadas y dificultar el descanso.

Una cena ligera de domingo, basada en verduras, huevo, pescado, pollo, crema o ensalada completa, puede ayudar a dormir mejor. También conviene moderar el alcohol y la cafeína durante la tarde.

Escribir las preocupaciones

Cuando la mente no deja de dar vueltas, escribir puede ser útil. Anotar las preocupaciones y las tareas del lunes permite sacarlas de la cabeza y verlas con más claridad.

No hace falta hacer una lista perfecta. Basta con apuntar lo pendiente y elegir tres prioridades reales. Este gesto reduce la sensación de desorden mental.

Crear un ritual de desconexión

El cuerpo responde bien a las rutinas. Repetir un pequeño ritual cada domingo por la noche puede ayudar a asociar ese momento con descanso.

Puede ser una ducha templada, una lectura breve, preparar la ropa, bajar la luz, escuchar música suave o hacer respiraciones profundas. La clave está en repetirlo y evitar actividades que generen tensión.

Dormir bien el domingo es fundamental para empezar la semana con energía. Reducir la ansiedad del domingo, organizar lo básico y cuidar los hábitos de descanso puede hacer que el lunes resulte mucho más llevadero.