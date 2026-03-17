El cineasta japonés, que lideró la adaptación de la serie durante más de dos décadas, muere a los 84 años víctima de un cáncer de pulmón

El mundo de la animación japonesa lamenta la pérdida de una de sus figuras más influyentes. Tsutomu Shibayama, director fundamental en la consolidación del anime moderno y responsable de dar vida en la pantalla a ‘Doraemon’, ha fallecido a los 84 años de edad. Según ha trascendido, el deceso del realizador nipón se ha producido como consecuencia de un cáncer de pulmón.

Natural de Asakusa (Tokio), la trayectoria de Shibayama es indisociable del éxito internacional de las producciones animadas del país del sol naciente. Aunque inició su andadura profesional en el ámbito del manga bajo el seudónimo de Hajime Sanjo, su visión artística alcanzó su plenitud en 1978, año en el que fundó el prestigioso estudio Ajia-do Animation Works. Desde esta plataforma, el cineasta se convirtió en un motor esencial para la evolución y sofisticación técnica del género.

Una vida dedicada al ‘gato cósmico’

El hito más reseñable de su carrera comenzó en 1984, cuando inició su colaboración con Fujiko Fujio, el dúo de autores que creó originalmente el personaje de Doraemon. Shibayama asumió la dirección del formato de animación y, durante más de 20 años, lideró la producción tanto de la serie de televisión como de las adaptaciones cinematográficas. Bajo su batuta, las aventuras del «gato cósmico» traspasaron fronteras, convirtiéndose en un fenómeno cultural global.

Su estilo se caracterizó por una capacidad única para amalgamar la aventura, el humor y la ciencia ficción, siempre con un enfoque orientado al disfrute familiar. No obstante, su legado no se limita únicamente a Doraemon. El director estuvo al frente de otros títulos emblemáticos que marcaron a varias generaciones, como la primera temporada de ‘Ranma 1/2’, además de producciones como ‘Nintama Rantaro’ y ‘Chibi Maruko-chan’.

Reconocimiento a una trayectoria de excelencia

La solvencia y el rigor de su trabajo fueron reconocidos institucionalmente en su país natal. En el año 2012, Shibayama recibió el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales de Japón, un galardón que subrayaba su excelencia y su contribución excepcional a la industria de la animación.

Con su partida, el sector pierde a un referente de la narrativa visual japonesa que supo elevar el anime a la categoría de arte universal, manteniendo siempre la sobriedad y la profesionalidad que definieron su extensa carrera en los estudios de Tokio.