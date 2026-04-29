La huelga de médicos ha vuelto al centro del debate político en el Congreso de los Diputados. Durante la sesión de control al Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado a Pedro Sánchez su falta de respuesta ante el conflicto sanitario y le ha acusado de ignorar los problemas del sistema público de salud.

El presidente del Gobierno ha evitado entrar de lleno en la huelga y ha defendido la financiación destinada a las comunidades autónomas, mientras Feijóo le ha echado en cara el aumento de las listas de espera y la falta de diálogo con los profesionales sanitarios.

Feijóo acusa a Sánchez de ignorar la huelga de médicos

El líder del PP ha centrado buena parte de su intervención en la situación de la sanidad y en la huelga médica que, según ha señalado, lleva meses tensionando el sistema. Feijóo ha preguntado directamente al presidente si conoce el alcance de las operaciones y consultas suspendidas y si piensa reunirse con los médicos.

“¿Se han dado cuenta de que el presidente no sabe ni una palabra de sanidad y no sabe que hay una huelga de médicos?”, ha afirmado desde la tribuna, provocando el ruido y los reproches cruzados en el hemiciclo.

Feijóo también ha vinculado la situación sanitaria con otros problemas recientes del Gobierno, como el apagón, los incidentes ferroviarios y la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Sánchez responde señalando a las comunidades del PP

Pedro Sánchez ha esquivado la crítica directa sobre la huelga y ha trasladado buena parte de la responsabilidad sanitaria a las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular.

El presidente ha defendido que su Ejecutivo ha destinado más recursos a las autonomías que los gobiernos anteriores del PP para financiar servicios públicos como la sanidad. Además, ha acusado a los gobiernos autonómicos populares, apoyados por Vox, de aumentar las listas de espera en la sanidad pública para beneficiar a la privada.

“Este Gobierno sirve a la mayoría social de este país y ustedes sirven a los de siempre: a la élite”, ha respondido Sánchez.

Las listas de espera, otro foco del enfrentamiento

Feijóo ha insistido en que las listas de espera han aumentado en dos millones de personas durante la etapa de Sánchez y ha pedido al presidente que se ocupe de los problemas reales de los ciudadanos.

El líder popular ha reclamado al Ejecutivo que escuche a los médicos y que dé una respuesta a las demandas de los profesionales. Para el PP, la huelga sanitaria refleja la falta de gestión del Gobierno y el deterioro del sistema público.

Sánchez, por su parte, ha defendido medidas como la renovación de maquinaria hospitalaria, la eliminación de copagos y la recuperación de la universalidad sanitaria.

El choque también deriva hacia el caso Ábalos

Antes de entrar en materia sanitaria, Feijóo también aprovechó su intervención para atacar a Sánchez por el juicio del caso Ábalos. El líder del PP sostuvo que el proceso judicial que afecta al exministro supone un golpe directo al Gobierno y a la trayectoria política del presidente.

“El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno”, afirmó Feijóo, enmarcando su crítica en una ofensiva más amplia contra la estabilidad del Ejecutivo.

Sánchez no respondió de forma directa a esa acusación y prefirió centrar su réplica en la financiación autonómica y en la defensa de las políticas sociales de su Gobierno.

Una sesión de control marcada por el desgaste político

El intercambio entre Sánchez y Feijóo volvió a evidenciar la tensión entre Gobierno y oposición. El PP intenta situar la sanidad como uno de los principales frentes de desgaste del Ejecutivo, mientras el presidente insiste en responsabilizar a las comunidades autónomas de la gestión diaria del sistema sanitario.

La huelga médica, las listas de espera y la falta de acuerdo con los profesionales seguirán marcando el debate político en las próximas semanas. Feijóo exige una respuesta directa del Gobierno; Sánchez, en cambio, defiende que ha puesto más recursos sobre la mesa y acusa al PP de deteriorar la sanidad pública desde los gobiernos autonómicos.