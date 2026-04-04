En las últimas tres décadas, la dieta mediterránea ha cedido terreno ante productos diseñados en laboratorio. La combinación estratégica de azúcar, grasa y sal busca el «punto de felicidad» sensorial, disparando los índices de obesidad y diabetes.

La despensa española ha sufrido una transformación radical. Lo que antes era un bastión de alimentos frescos y cocina tradicional, hoy está dominado por productos ultraprocesados, cuyo consumo se ha triplicado en el país. Este cambio no es casual, sino el resultado de un ritmo de vida acelerado y una oferta de productos baratos y accesibles que han sido diseñados con precisión científica para resultar irresistibles.

La «Tríada Irresistible» y el Bliss Point

Detrás de estos productos no hay solo ingredientes, sino una ingeniería que busca anular la voluntad del consumidor. Según explica la nutricionista Adriana Martín Peral, la industria alimentaria perfecciona la mezcla de tres elementos clave: azúcar, grasa y sal.

El objetivo es alcanzar el llamado Bliss Point (punto de felicidad):

Placer sensorial: Un umbral de sabor que genera el máximo placer sin llegar a empalagar de forma inmediata.

Un umbral de sabor que genera el máximo placer sin llegar a empalagar de forma inmediata. Ingesta compulsiva: Al no alcanzar una saciedad rápida, el consumidor tiende a comer más de lo que necesita.

Al no alcanzar una saciedad rápida, el consumidor tiende a comer más de lo que necesita. Activación cerebral: Esta combinación dispara la liberación de dopamina, activando el sistema de recompensa y creando una dependencia química similar a otras adicciones.

Una factura sanitaria en aumento

El impacto de este modelo alimenticio en la salud pública española es ya una realidad alarmante. Instituciones como la Universidad de Harvard advierten que la alta densidad calórica, sumada a la casi total ausencia de fibra y proteínas, sabotea los mecanismos biológicos naturales de saciedad.

Las consecuencias directas detectadas por los expertos incluyen:

Enfermedades metabólicas: Repunte de la obesidad y proliferación de la diabetes tipo 2 .

Repunte de la obesidad y proliferación de la . Trastornos inflamatorios: Vínculos con problemas gastrointestinales y cuadros de depresión derivados de una inflamación sistémica del organismo.

Vínculos con problemas gastrointestinales y cuadros de depresión derivados de una inflamación sistémica del organismo. Dependencia: Una memoria asociativa que hace que el cerebro priorice el ultraprocesado frente al alimento natural.

Lo que comenzó como una solución logística para ahorrar tiempo en la cocina se ha convertido en una trampa biológica. La batalla por la salud nacional se traslada ahora al etiquetado y a la concienciación sobre un mercado donde el bajo coste y la palatabilidad han ganado la partida a la nutrición real.