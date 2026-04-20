La alarma, que afecta a la marca suizo-alemana Hipp, se ha extendido de Austria a la República Checa y Eslovaquia. Las autoridades investigan un presunto delito de peligro público y extorsión tras el hallazgo de envases manipulados con bromadiolona.

Una grave alerta de seguridad alimentaria mantiene en vilo a las autoridades sanitarias de varios países del centro de Europa. El hallazgo de veneno para roedores en potitos infantiles de la marca Hipp ha obligado a retirar productos y a activar protocolos de emergencia en Austria, la República Checa y Eslovaquia. La investigación, que se centra en un presunto intento de extorsión, apunta a una manipulación deliberada de los envases por parte de terceros.

La crisis se originó el pasado sábado en Austria, cuando la cadena de supermercados Spar procedió a la retirada preventiva de todos los productos infantiles de la citada firma. Las pruebas de laboratorio realizadas a un tarro recogido en una filial de Burgenland confirmaron la presencia de raticida. Según la fiscalía de Eisenstadt, se investiga un posible «delito de peligro público deliberado», mientras la policía busca un segundo recipiente manipulado que podría seguir en circulación.

Expansión de la alerta a Chequia y Eslovaquia

La situación ha traspasado las fronteras austríacas tras confirmarse el hallazgo de dos frascos contaminados de la variedad «Zanahoria con patatas» en un establecimiento TESCO de la ciudad de Brno, en el sureste de la República Checa. El descubrimiento se produjo después de que el presunto autor de los hechos enviara un correo electrónico advirtiendo de la manipulación. Como medida de precaución, la cadena ha retirado todos los productos de la marca bávara de sus lineales.

En Eslovaquia, la policía investiga un lote sospechoso enviado a un comercio en Dunajská Streda. Por su parte, en Alemania, la Jefatura de Policía de Oberbayern Nord ha confirmado el inicio de investigaciones, aunque por el momento no se han detectado alimentos envenenados en territorio germano.

Riesgos para la salud y señales de manipulación

Las autoridades sanitarias han advertido de que los raticidas utilizados suelen contener bromadiolona, un agente que inhibe la vitamina K y afecta gravemente a la coagulación sanguínea. Los síntomas por ingesta, que pueden aparecer con un retraso de entre dos y cinco días, incluyen hematomas, sangrado de encías o nariz, y presencia de sangre en las heces.

Para garantizar la seguridad de los consumidores, se ha instado a extremar las precauciones y observar posibles señales de manipulación en los envases:

Presencia de una pegatina blanca con un círculo rojo en la parte inferior del frasco.

en la parte inferior del frasco. Tapas dañadas o que no presentan un cierre hermético correcto.

Olores anómalos en el contenido del producto.

La empresa Hipp ha emitido un comunicado en el que no descarta que agentes externos hayan introducido sustancias peligrosas en sus productos de zanahoria con patatas, colaborando estrechamente con las fuerzas de seguridad para esclarecer este caso de extorsión internacional.