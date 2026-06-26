Madrid, 26 de junio de 2026 — Los conductores que tengan previsto desplazarse por el centro de la capital durante la tarde de este viernes deberán extremar la precaución y planificar sus trayectos con antelación. El Ayuntamiento de Madrid ha advertido sobre nuevas incidencias y cortes puntuales de tráfico en una de las zonas con mayor confluencia peatonal y vehicular debido a una movilización ciudadana.

Horarios y zonas más afectadas

Las restricciones circulatorias se concentrarán principalmente en el distrito Centro y se atendrán al siguiente cronograma orientativo:

Franja horaria: Entre las 19:00 y las 21:00 horas , aproximadamente.

Entre las , aproximadamente. Zona cero: El entorno de la Puerta del Sol , uno de los principales nodos de movilidad de Madrid.

El entorno de la , uno de los principales nodos de movilidad de Madrid. Efecto colateral: Debido a la elevada intensidad circulatoria habitual de un viernes por la tarde, las autoridades advierten que las retenciones y desvíos podrían extenderse a las calles adyacentes y a los principales accesos al casco histórico.

Nota de las autoridades: Tanto los horarios como el alcance de los cortes de tráfico podrían sufrir modificaciones en tiempo real dependiendo de la afluencia de la concentración y del desarrollo del operativo de movilidad desplegado por la Policía Municipal.

Recomendaciones de transporte

Ante la previsión de complicaciones en el tráfico rodado durante las horas de mayor actividad comercial y de ocio del fin de semana, el Ayuntamiento recomienda encarecidamente evitar el uso del vehículo privado para acceder al corazón de la capital.

Como alternativa prioritaria, se sugiere optar por el transporte público, recordando que tanto la red de Metro de Madrid como el servicio de Cercanías conectan directamente con la Puerta del Sol y permanecerán operativos para mitigar el impacto de las restricciones en superficie.