Madrid, 26 de junio de 2026 — La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este viernes el aviso amarillo por calor en cinco comunidades autónomas del norte, noreste y el archipiélago balear. Las temperaturas diurnas continuarán en valores notablemente altos, oscilando entre los 34 y los 38 grados en las zonas más afectadas.

Comunidades en alerta y zonas afectadas

Las restricciones térmicas y los mapas de riesgo se concentran en las siguientes regiones:

Cataluña: Es la comunidad que registrará los valores más altos, con termómetros que pueden alcanzar los 38 grados. El aviso afecta a todas las provincias, con especial incidencia en el Ampurdán, la depresión central de Barcelona, Tarragona, Lleida y el Valle de Arán.

Es la comunidad que registrará los valores más altos, con termómetros que pueden alcanzar los 38 grados. El aviso afecta a todas las provincias, con especial incidencia en el Ampurdán, la depresión central de Barcelona, Tarragona, Lleida y el Valle de Arán. Aragón: Alerta amarilla en la totalidad del territorio aragonés. Las máximas se situarán entre los 34 y 36 grados en el Pirineo, el centro y sur de Huesca, el Bajo Aragón de Teruel, las Cinco Villas y la Ibérica zaragozana.

Alerta amarilla en la totalidad del territorio aragonés. Las máximas se situarán entre los 34 y 36 grados en el Pirineo, el centro y sur de Huesca, el Bajo Aragón de Teruel, las Cinco Villas y la Ibérica zaragozana. Islas Baleares: El riesgo se focaliza exclusivamente en la isla de Mallorca, donde se prevé que las temperaturas escalen hasta los 37 grados.

El riesgo se focaliza exclusivamente en la isla de Mallorca, donde se prevé que las temperaturas escalen hasta los 37 grados. Navarra y La Rioja: Ambas comunidades mantienen el nivel amarillo con registros de entre 34 y 36 grados, localizándose la mayor afección en la ribera del Ebro de los dos territorios.

Umbral de riesgo

Las autoridades meteorológicas recuerdan que el nivel de aviso amarillo representa un peligro bajo que no supone un riesgo para la población general, aunque sí requiere precaución en la realización de actividades concretas al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día.