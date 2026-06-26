Un grupo de pesos pesados, liderado por Valverde y Bentancur, se planta ante el técnico argentino por la intensidad de las prácticas y el planteamiento táctico para el duelo decisivo.

Uruguay se juega la vida en el Mundial, pero el vestuario de la Celeste es un auténtico polvorín. A solo unas horas del decisivo choque contra la España de Luis de la Fuente, la selección uruguaya ha saltado por los aires. Según ha informado el medio uruguayo El Espectador, ha estallado un fuerte enfrentamiento entre Marcelo Bielsa y varios de los referentes del plantel, dejando al equipo en una situación de máxima vulnerabilidad antes de su «final».

El núcleo duro desafía el «método Bielsa»

Las alarmas saltaron cuando un grupo de futbolistas clave, compuesto por Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Fede Valverde, solicitó una reunión privada con el seleccionador argentino. Los jugadores trasladaron formalmente su descontento con dos aspectos críticos:

La exigencia física: Se quejaron abiertamente de la extrema intensidad de los entrenamientos, argumentando que este ritmo ha sido el causante de las lesiones de varios compañeros.

Se quejaron abiertamente de la extrema intensidad de los entrenamientos, argumentando que este ritmo ha sido el causante de las lesiones de varios compañeros. La estrategia contra España: El grupo de futbolistas no comparte la propuesta de Bielsa para frenar al conjunto español. Los jugadores abogan por plantar un bloque bajo y buscar el contragolpe, protegiendo la portería ante el potencial ofensivo de la Roja.

La propuesta de Bielsa: El técnico argentino se mantiene firme en su filosofía. Según las filtraciones, Bielsa les transmitió que a España hay que jugarle «como si fuesen un espejo», es decir, de tú a tú, presionando alto y disputando la posesión.

La réplica de Bielsa: cuentas pendientes del pasado

Lejos de arrugarse, el «Loco» Bielsa contraatacó con dureza. El técnico convocó a la totalidad de la plantilla para zanjar el asunto, pero aprovechó el momento para sacar a la luz viejas rencillas.

Bielsa les echó en cara que un sector del vestuario ya había intentado desestabilizar su proceso y forzar su salida tras su decisión de prescindir de históricos como Luis Suárez y Nahitan Nández. Para añadir más leña al fuego, el seleccionador sentenció ante el grupo que, curiosamente, los futbolistas que llegaron «tocados» físicamente a la cita mundialista son los que más respaldan su gestión.

Una «final» con el ambiente enrarecido

El incendio estalla en el peor momento posible. Mientras que Luis de la Fuente se deshacía en elogios en la previa declarándose «admirador» de Bielsa, el técnico de la Celeste tiene que apagar un fuego interno que amenaza con devorar las opciones de Uruguay en el torneo.

Con las cartas sobre la mesa y una fractura evidente entre el cuerpo técnico y las estrellas del equipo, el partido ante España dictará sentencia: o una tregua firmada a base de épica futbolística, o el final de la era Bielsa en Uruguay.