Madrid, 26 de junio de 2026 — La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto una pena de 23 años de cárcel a Richard Fermín P.S. por el asesinato de su pareja sentimental, a la que asestó 45 puñaladas en septiembre de 2023 en el distrito de Villaverde. El fallo judicial le atribuye la autoría de un delito de asesinato con ensañamiento y un delito de maltrato habitual.

Detalles de la sentencia y agravantes

El tribunal considera probado que el agresor actuó de manera sorpresiva y con el propósito de aumentar de forma deliberada el sufrimiento de la víctima. Para la determinación de la pena, los magistrados han aplicado la circunstancia agravante de discriminación por razón de género.

El acusado ya constaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género en el momento de los hechos.

Acreditación de maltrato habitual

La resolución judicial se fundamenta en el veredicto emitido previamente por el jurado popular, el cual validó la existencia de una situación continuada de violencia física y psicológica sobre la víctima.

Entre las pruebas documentales que sustentan la condena por maltrato habitual se encuentran múltiples comunicaciones y mensajes en redes sociales donde el procesado profería amenazas directas hacia su pareja y manifestaba conductas de control.