El asaltante, un conocido delincuente con numerosos antecedentes, abrió fuego al verse sorprendido y fue abatido por los agentes. Un policía salvó la vida gracias a su chaleco antibalas.

Un violento atraco a mano armada ha sacudido la localidad gaditana de Puerto Serrano. Un hombre de 57 años ha fallecido tras protagonizar un tiroteo contra agentes de la Policía Local a las puertas de una entidad bancaria situada en pleno centro del municipio.

Los hechos ocurrieron en la mañana del jueves, cuando el asaltante, un vecino conocido en el pueblo apodado «Malos Pelos» y que contaba con un amplio historial delictivo, irrumpió en la sucursal provisto de una escopeta de cañones recortados. Tras conseguir hacerse con «una cantidad importante» de dinero en efectivo, el delincuente emprendió la huida hacia el exterior de la oficina.

Tiroteo en una plaza concurrida

Al salir a la calle, el atracador se topó de frente con una patrulla de la Policía Local que acudía al lugar tras recibir el aviso. Lejos de deponer su actitud, el asaltante abrió fuego de manera inmediata y «sin pensárselo dos veces», llegando a disparar al menos en tres ocasiones en una zona especialmente sensible, ya que el banco se ubica en una plaza donde en ese momento se encontraban numerosos vecinos y niños.

Uno de los proyectiles alcanzó de lleno en el torso a uno de los policías locales. El agente logró salvar la vida gracias al chaleco antibalas que portaba, el cual amortiguó el violento impacto del proyectil, provocándole únicamente heridas de carácter leve.

Repelieron la agresión

Ante el inminente peligro de muerte y para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos presentes en la plaza, los agentes se vieron obligados a repeler la agresión haciendo uso de sus armas reglamentarias. El atracador recibió impactos de bala dirigidos a su tren inferior (las piernas) con el fin de neutralizarlo; sin embargo, las heridas resultaron finalmente mortales.

Poco después, la Guardia Civil confirmó el fallecimiento del presunto delincuente. El suceso ha levantado una gran conmoción en la Sierra de Cádiz y ha requerido el despliegue de un fuerte dispositivo de seguridad en el municipio para evitar posibles altercados o tensiones tras el desenlace.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz ha asumido el control de la investigación para esclarecer la secuencia exacta de los disparos. Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario dictado por la autoridad judicial competente.