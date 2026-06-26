Madrid, 26 de junio de 2026 — Las aulas y las academias registran estos días una intensa actividad con la preparación de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026. Se estima que más de 50.000 alumnos concurrirán a los exámenes, una cifra impulsada de forma notable por quienes buscan mejorar sus calificaciones del bloque específico para competir por los grados con mayor nota de corte. Todo ello en un contexto donde el porcentaje general de aprobados en la fase ordinaria ha experimentado un ligero descenso en la mayoría de las autonomías.

Disparidad de calendarios entre comunidades

El desarrollo de los exámenes de esta segunda oportunidad se extiende por la geografía nacional con fechas muy diferenciadas:

Pioneros: Navarra concluye sus exámenes precisamente este viernes, habiéndose presentado 554 estudiantes. Castilla-La Mancha iniciará las pruebas el próximo lunes 29 de junio.

Navarra concluye sus exámenes precisamente este viernes, habiéndose presentado 554 estudiantes. Castilla-La Mancha iniciará las pruebas el próximo lunes 29 de junio. Bloque mayoritario: La mayor parte de las comunidades autónomas celebrará la convocatoria extraordinaria los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

La mayor parte de las comunidades autónomas celebrará la convocatoria extraordinaria los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Asturias: Los exámenes tendrán lugar entre el 6 y el 8 de julio.

Los exámenes tendrán lugar entre el 6 y el 8 de julio. Cataluña: Mantiene de forma excepcional las fechas los días 2, 3 y 4 de septiembre. Este será el último año con dicho esquema, ya que a partir de 2027 se alineará con el resto del país en el mes de julio.

Caída leve de los aprobados y de las notas medias

Los primeros balances de la convocatoria ordinaria de 2026 reflejan una tendencia a la baja en los resultados globales comparados con el año anterior, perdiendo décimas o incluso más de un punto de éxito en función de la zona:

Madrid: Registró un 95,1% de aprobados frente al 95,5% del periodo previo.

Registró un 95,1% de aprobados frente al 95,5% del periodo previo. Cataluña: El porcentaje cayó al 94,97% (antes 95,68%), lastrado en parte por la nota media histórica más baja en la materia de Matemáticas II (un 4,18).

El porcentaje cayó al 94,97% (antes 95,68%), lastrado en parte por la nota media histórica más baja en la materia de Matemáticas II (un 4,18). Andalucía y Baleares: Anotaron descensos más pronunciados, situándose en un 90,63% y un 89,6% de aprobados, respectivamente.

En cuanto a las notas medias de acceso, varias comunidades se han colocado por debajo de la barrera del 7, como Cantabria (6,30), Comunidad Valenciana (6,35) o Andalucía (6,85), mientras que Castilla y León (7,46) o Asturias (7,4) se mantienen por encima de dicha cifra. En contrapartida, algunas regiones sí mejoraron sus datos de aptos, destacando el caso de Extremadura con un 96,7% de aprobados, uno de sus tres mejores registros en las últimas dos décadas.

Incremento en la demanda de preparación particular

La necesidad de asegurar una plaza en las carreras más demandadas, cuya puntuación máxima puede alcanzar los 14 puntos sumando la fase específica voluntaria, ha provocado un repunte en el sector formativo de apoyo. Según datos de centros especializados como la academia Mundoestudiante, las solicitudes de clases particulares dirigidas a la selectividad han crecido un 30% respecto al año pasado, mientras que los cursos específicos para afrontar esta segunda convocatoria se han incrementado un 18%.