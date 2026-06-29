El presidente del Gobierno utiliza el giro discursivo de Feijóo en Barcelona para defender su política de pactos en Cataluña y llama a las filas socialistas a la cohesión de cara al ciclo electoral de 2027.

Madrid, 29 de junio de 2026 – El refrán popular «nunca es tarde si la dicha es buena» ha sido el elegido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para valorar el último movimiento estratégico de la oposición. Durante la reunión a puerta cerrada del Comité Federal del PSOE celebrada este fin de semana, Sánchez se ha congratulado explícitamente de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se haya pronunciado a favor de dejar atrás de manera definitiva la etapa del procés independentista en Cataluña.

El pronunciamiento de Feijóo, realizado el pasado sábado en Barcelona en el marco del Congreso del PP catalán, no pasó desapercibido para la dirección socialista. Sánchez aprovechó su intervención final para reivindicar que el tiempo y la estabilidad le están dando la razón en su hoja de ruta territorial.

Defensa de los pactos con Junts y cohesión interna

En un cónclave marcado por la necesidad de cerrar filas, el secretario general del PSOE defendió firmemente que los polémicos acuerdos alcanzados con Junts per Catalunya no suponen ninguna traición a los principios socialdemócratas del partido, sino una vía necesaria para la convivencia.

Para Sánchez, que el PP asuma ahora la necesidad de «pasar página» en Cataluña valida, de forma indirecta, la estrategia de distensión que el Ejecutivo central lleva años liderando frente a las tesis de la confrontación en bloque.

Claves de la hoja de ruta socialista hacia 2027

La plana mayor del PSOE tiene la vista puesta en el calendario a medio plazo, lo que justifica la petición de máxima cohesión interna lanzada por el presidente:

Elecciones en el horizonte: El horizonte de las elecciones autonómicas y municipales de 2027 es el gran argumento esgrimido para mantener unida a la mayoría socialista y mitigar las escasas voces críticas en los territorios.

El horizonte de las elecciones autonómicas y municipales de 2027 es el gran argumento esgrimido para mantener unida a la mayoría socialista y mitigar las escasas voces críticas en los territorios. Adelanto de primarias: El partido ya ha activado la maquinaria interna lanzando los procesos de primarias para las candidaturas locales y autonómicas, con federaciones clave como Madrid y la Comunidad Valenciana acelerando sus liderazgos.

El partido ya ha activado la maquinaria interna lanzando los procesos de primarias para las candidaturas locales y autonómicas, con federaciones clave como Madrid y la Comunidad Valenciana acelerando sus liderazgos. Mensaje de resistencia: Frente al clima de bloqueo parlamentario en el Congreso —agravado por las exigencias explícitas de portavoces como Miriam Nogueras (Junts)— Sánchez ha pedido a los suyos «resistir» y centrarse en la gestión.

Con las bases del partido llamadas a rebajar la tensión interna, el Gobierno intenta utilizar el viraje discursivo del Partido Popular en Cataluña como una victoria política propia, presentándolo como la prueba de que el marco de la reconciliación y el fin de la era de 2017 es ya un consenso asumido de forma unánime por todo el arco parlamentario.