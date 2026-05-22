El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a empresas y centros de trabajo que fomenten el teletrabajo durante la visita del Papa León XIV a la capital, prevista entre los días 6 y 9 de junio. El Ayuntamiento advierte de que habrá “grandísimas dificultades de movilidad” debido a los cortes de tráfico y al despliegue logístico que afectará especialmente al eje Castellana-Cibeles.

La visita papal supondrá uno de los mayores dispositivos de seguridad y movilidad de los últimos años en Madrid. El Consistorio ya ha confirmado restricciones de circulación desde el 25 de mayo y cortes prácticamente totales en varias zonas clave de la ciudad a partir del 3 y 4 de junio.

Almeida pide teletrabajo del 3 al 9 de junio

El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado a las empresas facilitar el trabajo a distancia en los días de mayor impacto para el tráfico.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo”, señaló Almeida durante la presentación del dispositivo especial organizado con motivo de la visita del Papa León XIV.

Además, el propio Consistorio aplicará teletrabajo para los empleados municipales entre el 3 y el 9 de junio. También se ha pedido flexibilidad horaria en entradas y salidas para reducir desplazamientos en las horas punta.

Qué calles y zonas de Madrid estarán afectadas

Las principales afecciones se concentrarán en el eje norte-sur de la ciudad, especialmente entre:

Plaza de Cibeles

Paseo de Recoletos

Paseo de la Castellana

Plaza de Lima

Desde el sábado 23 de mayo comenzarán ocupaciones parciales de carriles en Recoletos y Castellana. El 25 de mayo se ampliarán las restricciones y, a partir del 3 y 4 de junio, habrá cortes prácticamente totales al tráfico en varias zonas.

Transporte público gratis y refuerzo de autobuses

El Ayuntamiento ha anunciado medidas especiales para facilitar la movilidad durante la visita papal:

Autobuses EMT gratuitos del 3 al 9 de junio

Bicimad gratuito en esas fechas

Refuerzo de hasta 184 autobuses adicionales

Circulación autorizada para todos los taxis los días 6 y 7 de junio

Además, varias líneas de autobús modificarán sus recorridos, especialmente en las zonas de Cibeles y Plaza de Lima.

Recomendaciones para moverse por Madrid

El Consistorio recomienda evitar el uso del vehículo privado y utilizar preferentemente:

Transporte público

M-30 para desplazamientos largos

Vías alternativas como Bravo Murillo, Serrano, Velázquez, Francisco Silvela o Doctor Esquerdo

También se trabaja para incorporar toda la información sobre incidencias y cortes en aplicaciones como Google Maps y Waze.

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Un dispositivo histórico para la visita del Papa

El Ayuntamiento ha definido la llegada del Papa León XIV como un “acontecimiento histórico” y de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Se instalarán miles de aseos químicos, contenedores y zonas especiales para autobuses de peregrinos en puntos como Ifema, Casa de Campo o Valdebebas.

El objetivo es reducir el impacto en el centro de la ciudad durante los actos multitudinarios previstos para los días 6 y 7 de junio.