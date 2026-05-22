Maica sufre por el corte de su melena, mientras José Manuel Soto y Borja acceden a raparse la cabeza con crestas rosas a cambio de recompensas alimenticias y familiares

La undécima gala de ‘Tierra de Nadie’ de ‘Supervivientes 2026’, emitida por Telecinco, ha certificado un punto de inflexión en el devenir del concurso con la designación de la primera salvada tras el proceso de unificación de los participantes. El espacio televisivo ha estado marcado por la resolución de las nominaciones semanales y por la reanudación de la denominada «mesa de las tentaciones», una dinámica que ha exigido notables sacrificios físicos a los concursantes a cambio de alimentos y contraprestaciones de carácter personal.

Claudia Chacón elude la expulsión frente a Gerard, Aratz y Alvar

La cita dominical del formato de supervivencia ha resuelto la situación de los cuatro nominados de la semana: Gerard Arias, Claudia Chacón, Aratz y Alvar Seguí. Previo a la resolución, las votaciones de la audiencia presentaban unos porcentajes ciegos del 38,8%, 30%, 22,5% y 8,4% para la continuidad en la experiencia centroamericana.

Para dictaminar quién abandonaba la lista de nominados, los cuatro implicados se posicionaron sobre la estructura dispuesta encima del mar. El proceso de salvación se ejecutó de forma sucesiva con la caída al agua de Aratz en primer lugar, seguido por Alvar y, finalmente, por Gerard Arias. De este modo, Claudia Chacón se alzó como la concursante salvada por el público, una decisión que festejó de manera notoria al asegurar su permanencia tras la unificación de los grupos.

En el plató del programa en España, el presentador Ion Aramendi comunicó a los espectadores que el próximo jueves se producirá una «mudanza por sorpresa» que afectará a los habitantes de la isla. Asimismo, el conductor del espacio recibió a Almudena Porras, la última expulsada de la presente edición, quien protagonizó un regreso condicionado por la emoción y las lágrimas.

Los cortes de pelo y los cambios de imagen en la «mesa de las tentaciones»

La dinámica de las penitencias ha dejado severas consecuencias en la fisionomía de varios participantes. La modelo Maica ha sido la primera en comparecer ante la mesa dirigida por la presentadora María Lamela. A pesar de manifestar que su melena resultaba un elemento imprescindible para ella, Maica accedió inicialmente a desnderse de 15 centímetros de cabello a cambio de recuperar cinco prendas de su maleta de equipaje. Posteriormente, la concursante amplió el sacrificio en otros 25 centímetros adicionales tras recibir la oferta de lavado para toda su ropa, dos cestas provistas de pan, bollería, crema de pistacho y cacao, junto a un plato de pasta. La participante completó el corte entre sollozos, lamentando no haber tenido nunca el pelo en esa longitud.

Por su parte, Gerard Arias afrontó sus respectivas propuestas declinando la primera de ellas, que consistía en recuperar la mitad de su saco personal a cambio de la prohibición de pescar en lo que resta de aventura. No obstante, aceptó la entrega de dicha mitad del saco si se desprendía de la mitad de su barba. Lamela le ofreció a continuación un plato de espaguetis con tomate si accedía a raparse media cabeza, propuesta que el robinsón rechazó al alegar compromisos contractuales previos relacionados con un certamen de belleza posterior al concurso. Gerard únicamente consintió el uso de un taparrabos con el objetivo de obtener un encuentro con su madre, presente en las inmediaciones.

Los cambios estéticos más radicales los protagonizaron José Manuel Soto y Borja. A Soto se le propuso en primera instancia la entrega de una tortilla de patatas de gran tamaño si se sometía a una depilación pectoral con cera, condición que aceptó. Acto seguido, consintió en raparse la cabeza manteniendo una cresta a cambio de un plato de pollo con patatas y, finalmente, accedió a teñirse dicha cresta de color rosa para recibir una carta manuscrita de sus hijos, escenario ante el cual pidió disculpas a su cónyuge. Borja, por su parte, aceptó un corte idéntico en forma de cresta para poder consumir una ración de cocido madrileño. Sin embargo, Borja rechazó de forma explícita la posibilidad de raparse las cejas y comunicarse con Almudena a cambio de un plato de pasta, manifestando su negativa de regresar a España sin vello facial.

La gala concluyó con la resolución del dilema de Claudia Chacón, cuya decisión había quedado pospuesta. Tras varios minutos de negociación con Lamela, Chacón aceptó cortarse el cabello al máximo con la contrapartida de disponer de una videollamada de 10 minutos de duración con su pareja y una hamburguesa completa de dimensiones gigantes para compartir con Maica. La determinación de la concursante coincidió con la salida del plató de su madre, quien abandonó el recinto mostrando su disconformidad ante la resolución adoptada por su hija.