La presentadora arrojó agua del mar al participante para obligarlo a abandonar la zona del ‘espejo’ tras saltarse las normas de manera reiterada por el bache de salud de Yuli

La décima edición del programa de telerrealidad ‘La isla de las tentaciones’ registró este miércoles una entrega de alta tensión que derivó en una situación inusual y de gran repercusión digital. Durante el desarrollo de la emblemática dinámica del ‘espejo’ —el espacio de reencuentro donde las parejas deben abordar sus diferencias afectivas sin mantener comunicación verbal y separados por una pantalla de protección—, los participantes Yuli y Lucas quebrantaron las directrices estipuladas por la producción. La actitud persistente del joven acabó por agotar la paciencia de la presentadora, Sandra Barneda, quien protagonizó una reacción tan cómica como viral al intentar desalojarlo del recinto arrojándole agua marina.

Un reencuentro marcado por la infidelidad y las infracciones normativas

El propósito inicial de la secuencia congregaba a Lucas, dispuesto a conceder el perdón a Yuli tras la infidelidad cometida por esta con Óscar, y a la propia Yuli, cuya intención principal era esclarecer el motivo por el cual su pareja había manifestado previamente que no experimentaba sentimientos de amor hacia ella. La participante fue la primera en vulnerar el reglamento del formato al formular de manera directa la pregunta sobre dicha declaración nada más comenzar el careo.

A pesar de que Lucas limitó su comunicación en los primeros instantes a gestos y miradas con el objetivo de transmitirle apoyo a su novia y reiterarle su afecto, el desarrollo de los acontecimientos dio un giro inesperado debido a un contratiempo de salud. Mientras ambos permanecían arrodillados en la orilla de la playa, Yuli comenzó a manifestar síntomas de mareo y arcadas, expresando explícitamente que se encontraba indispuesta y con ganas de vomitar.

Ante el estado de alarma de la concursante, Sandra Barneda se aproximó con rapidez para asistirla. En ese mismo momento, Lucas optó por ignorar la prohibición perentoria de cruzar al sector opuesto del espejo y accedió al lado de su pareja para propiciarle un fuerte abrazo. La presentadora le instó de forma inmediata a deponer su actitud y abandonar el espacio, recordándole que ella misma se haría cargo de la situación.

Desesperación de la presentadora y desalojo con agua del mar

A pesar de las indicaciones de la conductora del espacio de Mediaset, el participante acató la orden con extrema lentitud. Mientras Yuli lloraba e intentaba recuperar las fuerzas, achacando su indisposición a una bajada de tensión motivada por el impacto emocional del reencuentro y el golpe de realidad que conllevaba volver a ver a su novio, Lucas corrió de regreso hacia ella. Esta acción provocó los gritos de advertencia y desesperación de Barneda, quien le exigió repetidamente que se marchara del lugar.

La insistencia del participante se repitió por tercera vez consecutiva al retornar rápidamente al emplazamiento donde yacía Yuli. Fue en ese instante cuando se produjo el gesto más comentado de la noche: Sandra Barneda, permaneciendo de rodillas en la arena, comenzó a exclamar «¡fuera de aquí, fuera!» al tiempo que le salpicaba agua del mar con las manos con la finalidad de espantarlo y forzar su retirada.

Pese al intento de la presentadora, el joven continuó manifestando promesas de amor eterno a Yuli hasta que finalmente fue desalojado de la playa de manera definitiva. Para concluir el convulso y dramático encuentro, Barneda se dirigió a Yuli manifestando su confianza en que se hubiesen transmitido todo lo necesario, recalcando que ambos, y en especial Lucas, habían quebrantado la totalidad de las normas del programa.