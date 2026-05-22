El concurso de Telecinco frena la apertura de las líneas tras las nominaciones de Darío, Aratz, José Manuel Soto y Borja, de cara a la disputa del trascendental «tridente dorado» el próximo domingo

Transcurridos 78 días desde el inicio de la aventura en Honduras, ‘Supervivientes 2026’ ha vivido una de sus veladas más determinantes con la expulsión de Gerard Arias. La audiencia del programa, mediante sus votos, dictaminó la salida del concursante ciudadrealeño en una gala que también estuvo marcada por el cambio estético de Claudia Chacón y por una decisión inédita en la mecánica del formato: la congelación de las líneas de votación debido a un hito extraordinario que modificará el rumbo de las nominaciones de cara a la próxima entrega dominical.

La expulsión de Gerard Arias y la salvación de Alvar y Aratz

La lista de nominados de la semana concurría con Alvar Seguí, Aratz Lakuntza y Gerard Arias en peligro, después de que Claudia Chacón lograra la salvación durante la emisión del pasado martes. Antes de proceder a la resolución definitiva, los porcentajes ciegos de la audiencia mostraban una distribución del 47%, el 38,3% y el 14,7% de los votos.

El devenir de la noche comenzó a aclararse cuando el trío de nominados se situó bajo la plataforma del barro para conocer la primera decisión del público. Tras teñirse Aratz de rojo, seguido por Gerard, se anunció que Alvar quedaba eximido de la expulsión, convirtiéndose en el primer salvado de la velada.

Una vez en la palapa, los dos robinsones nominados defendieron su continuidad en el espacio televisivo. Gerard Arias argumentó que su presencia en el concurso representaba un sueño desde la infancia, mientras que Aratz solicitó el apoyo de los espectadores con el propósito de superar el récord de collares de líder que ostenta Rubén Torres. Finalmente, tras registrarse una notable afluencia de llamadas que modificó los porcentajes hasta un 61,4% frente a un 38,6%, el presentador Jorge Javier Vázquez comunicó la resolución de la audiencia: Aratz permanecía en el concurso.

Gerard, emocionado al recoger sus pertenencias, se despidió de sus compañeros expresando su satisfacción por haber demostrado su capacidad para hacer fuego, conseguir leña y pescar en la isla. El expulsado concluyó afirmando que abandonaba la experiencia satisfecho y en compañía del «pez dorado».

El corte de pelo de Claudia Chacón y el juego de líder

La emisión de la gala, que contó con la presencia en el plató de Almudena junto a Jorge Javier Vázquez, ofreció a los robinsones una mudanza exprés y la disputa de una prueba de liderazgo inédita en la historia de la edición española, en la que se enfrentaron Maica Benedicto y Alba Paul. Esta última se alzó con la victoria, obteniendo la condición de líder de la semana.

Previamente, Claudia Chacón debió hacer frente al compromiso adquirido con María Lamela. Tras haber aceptado las condiciones de la mesa de tentaciones propuesta por la presentadora, Chacón debía someterse a un corte de pelo máximo. No obstante, el desarrollo de la penitencia varió tras la intervención telefónica del peluquero de la concursante, quien transmitió instrucciones precisas a Lamela para que realizara el corte en vertical y preservara la zona comprendida entre la frente y la coronilla de cara a la colocación posterior de extensiones.

Pese a que el cambio estético no resultó tan drástico como se preveía, Claudia se mostró conforme con el resultado y reivindicó la importancia de sus valores internos por encima del aspecto físico. Como contrapartida por la prueba, la concursante realizó un adelanto de una videollamada con su pareja, quien le transmitió mensajes de apoyo de cara a la comunicación definitiva de diez minutos prevista para la jornada siguiente.

Paralización de las votaciones por el «tridente dorado»

El tramo final de la gala estuvo determinado por la ronda de nominaciones en el grupo de supervivientes. Tras las votaciones de los participantes, la lista de nominados quedó conformada por Darío, Aratz y José Manuel Soto como los candidatos propuestos por el conjunto de los robinsones. En su condición de líder de la semana, Alba Paul seleccionó de forma directa a Borja para sumarse a la lista, justificando su determinación por motivos estratégicos y por un desacuerdo previo relacionado con un coco.

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Sin embargo, la mecánica habitual del programa sufrió una alteración sustancial al término de las conexiones con Honduras. Jorge Javier Vázquez informó a los espectadores de que, a pesar de estar definidos los cuatro nombres en peligro, las líneas de votación no serían abiertas. El presentador explicó que esta medida responde a una situación extraordinaria, ya que los concursantes competirán el próximo domingo por el denominado «tridente dorado». Este poder otorgará al ganador la facultad de modificar la lista de nominados, motivo por el cual el veredicto del público permanece temporalmente congelado.