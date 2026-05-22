Anna María Vicente Oset, conocida popularmente como ‘Anita la fantástica’, vuelve a estar en el foco mediático después de que la Justicia haya emitido una orden de busca y captura tras no acudir, por cuarta vez, a uno de sus juicios pendientes.

La mujer, de 55 años y origen catalán aunque afincada durante años en Bizkaia, acumula denuncias por presuntas estafas millonarias que, según distintas investigaciones, podrían superar los seis millones de euros. Su nombre lleva décadas vinculado a fraudes relacionados con agencias de viajes falsas, inversiones inexistentes y entramados empresariales que acabaron dejando a cientos de víctimas arruinadas.

Quién es Anita la fantástica

La historia de Anita la fantástica comenzó lejos del lujo y de las portadas. Durante más de una década trabajó como contable en una fábrica hasta que fue despedida y posteriormente investigada por apropiarse presuntamente de más de 200.000 euros de la empresa.

Aquello habría sido, según los investigadores, el inicio de una larga carrera dedicada al fraude. A partir de entonces comenzó a crear empresas aparentemente legales relacionadas con sectores como el turismo, el deporte o la cultura.

Su estrategia era siempre similar: captar inversores prometiendo grandes beneficios económicos en poco tiempo. Amigos, familiares, conocidos e incluso completos desconocidos acababan entregándole dinero convencidos de que participarían en negocios rentables. Sin embargo, las devoluciones nunca llegaban.

El fraude de las agencias de viajes falsas

Uno de los casos más conocidos relacionados con Anita la fantástica está vinculado a una supuesta agencia de viajes que ofrecía paquetes exclusivos para eventos deportivos, escapadas de lujo y entradas VIP.

Las víctimas pagaban vuelos, hoteles y experiencias que jamás llegaban a realizarse. Muchos afectados descubrieron el engaño cuando intentaban viajar y comprobaban que las reservas simplemente no existían.

La magnitud del fraude provocó denuncias en distintos puntos de España, especialmente en País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Una vida de lujo sin pagar

Más allá de las estafas económicas, el caso de Anita la fantástica llamó la atención por el estilo de vida que mantenía junto a su pareja. Ambos habrían perfeccionado un método basado en la manipulación emocional y la apariencia de éxito económico.

Hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, viajes y eventos sociales formaban parte de una rutina que, según numerosas denuncias, muchas veces terminaba sin pagar.

Uno de los episodios más surrealistas fue el de su boda. Según varios testimonios, la pareja consiguió celebrar un banquete para más de cien invitados en un restaurante después de ganarse la confianza del personal y fingir un problema de última hora con el lugar original del enlace. El cheque utilizado para pagar el convite no tenía fondos.

El personaje detrás de la estafa

Quienes la conocieron describen a Anita la fantástica como una mujer extremadamente carismática, habladora y con gran capacidad de persuasión. Esa imagen cercana y aparentemente inofensiva le permitió generar confianza rápidamente.

Además, cuidaba al detalle su apariencia pública. Se fotografiaba con empresarios, famosos y personalidades del espectáculo, presumía de viajes constantes y simulaba una vida de éxito económico.

Incluso, según algunas investigaciones, llegó a enviarse flores y regalos a sí misma para aparentar relaciones cercanas con personas influyentes.

Estafas por toda España

El alcance de sus presuntos delitos se extiende prácticamente por todo el país. Varias plataformas de afectados recopilan testimonios de víctimas que aseguran haber perdido grandes cantidades de dinero.

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Algunos casos estarían relacionados con falsas inversiones, otros con viajes inexistentes y también con supuestas oportunidades empresariales que terminaban funcionando como esquemas piramidales.

Entre los episodios más llamativos figura incluso la presunta estafa a una congregación religiosa encargada de gestionar desplazamientos de misioneras.

La última causa judicial

La investigación más reciente está relacionada con la venta de paquetes falsos para eventos de MotoGP a través de una empresa turística ficticia.

La Fiscalía solicita para Anita la fantástica una pena de hasta nueve años de prisión por este último caso. El procedimiento judicial supera los 500 folios y refleja la complejidad del entramado empresarial que supuestamente utilizaba.

Pese a acumular varios procesos judiciales pendientes, la acusada no se presentó a su última citación judicial, motivo por el que el juez decidió emitir una orden de busca y captura.

Un perfil marcado por el narcisismo y la manipulación

El personaje de Anita la fantástica ha terminado convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos de presunta estafa en España. Su historia mezcla engaños económicos, teatralidad y una constante necesidad de aparentar éxito y poder.

Para muchos afectados, el daño fue mucho más allá de lo económico. Algunas víctimas aseguran haber perdido ahorros de toda una vida después de confiar en una mujer que sabía utilizar la empatía, la cercanía y la persuasión como principales herramientas.

Mientras continúa en paradero desconocido, la Justicia mantiene abierta la búsqueda de una de las presuntas estafadoras más conocidas del país.