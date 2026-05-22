Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, han llegado al Festival de Cannes con La bola negra, su segundo largometraje y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. La película compite en la sección oficial y sitúa a Federico García Lorca como eje emocional de tres historias conectadas por el deseo, el miedo, la memoria y la identidad.

Horas antes del estreno en el gran teatro Lumière, los directores explicaron ante la prensa española el sentido profundo de la película, que transcurre en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. Según adelantaron, todas las tramas terminan encajando bajo una misma idea: rescatar a Lorca no como mito literario, sino como una persona real marcada por sus amores, sus heridas y su asesinato.

Los Javis: “A Lorca lo asesinaron por maricón”

Javier Ambrossi fue contundente al hablar del poeta granadino. Para el director, es fundamental recordar que Federico García Lorca no fue solo una figura cultural, sino un hombre al que le arrebataron la vida también por su identidad y su deseo.

“Lorca no es una quimera, no es una idea, fue una persona”, defendió Ambrossi, que subrayó la importancia de mirar la historia desde la humanidad de quienes la vivieron.

Javier Calvo añadió que resulta imposible separar la obra de Lorca de su intimidad. Según el cineasta, sus amores, su desamor, sus miedos y su imposibilidad de vivir libremente están presentes en textos como Yerma o en los Sonetos del amor oscuro.

‘La bola negra’, una película sobre deseo, memoria y silencios

La bola negra se presenta como un drama de tres tiempos que conecta pasado y presente a través del legado lorquiano. La película explora cómo ciertos relatos han sido ocultados o suavizados durante décadas, especialmente aquellos relacionados con el Lorca queer.

Los Javis defienden que muchas aproximaciones culturales al poeta han mantenido viva su memoria, pero no siempre han abordado de frente su sexualidad ni el peso que tuvo en su vida y en su obra.

Cannes, un nuevo salto internacional para Los Javis

El estreno en Cannes supone un hito para Javier Ambrossi y Javier Calvo. Tras el éxito de proyectos como La llamada, Paquita Salas, Veneno y La Mesías, los cineastas dan un paso más con una película de gran ambición artística y política.

La presencia de La bola negra en la Competición del Festival de Cannes confirma la proyección internacional de Los Javis y su capacidad para convertir historias íntimas en relatos universales.

Un reparto con presencia internacional

La película también ha despertado expectación por su reparto, en el que aparecen nombres como Penélope Cruz y Glenn Close. Esta última interpreta a una hispanista que ayuda a reforzar una de las ideas centrales del filme: la historia no está hecha solo de fechas y frases, sino de personas concretas con vidas atravesadas por el dolor, el amor y la memoria.