Almería y Eldense se enfrentan este lunes 17 de agosto en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El encuentro comenzará a las 21:30 horas en el UD Almería Stadium, donde ambos conjuntos buscarán estrenar la temporada sumando sus primeros tres puntos.

LaLiga Hypermotion cierra parte de su programación de este lunes con un duelo entre Almería y Eldense que permitirá comprobar las primeras sensaciones de ambos equipos después de la pretemporada.

Al tratarse de la jornada inaugural, los dos conjuntos parten con cero puntos y sin registros todavía de victorias, empates, derrotas, goles a favor o tantos encajados.

El Almería debuta ante su afición

El Almería comienza el nuevo curso jugando como local y buscará aprovechar el apoyo de su público para sumar una primera victoria que le permita afrontar con confianza las siguientes jornadas.

Después de medirse al Eldense, el calendario llevará al conjunto almeriense a enfrentarse al Tenerife y posteriormente al CE Sabadell.

El partido de este lunes será, por tanto, la primera oportunidad para comprobar el nivel competitivo del Almería en una categoría caracterizada por la igualdad y una extensa fase regular de 42 jornadas.

El Eldense quiere puntuar a domicilio

El Eldense, por su parte, comienza la temporada lejos de casa y tratará de sacar un resultado positivo del UD Almería Stadium.

Tras este primer compromiso, tendrá que enfrentarse al Cádiz y posteriormente al Leganés, por lo que empezar puntuando en Almería supondría un importante impulso para afrontar el comienzo del campeonato.

Los dos equipos llegan en igualdad de condiciones desde el punto de vista de la clasificación, por lo que el encuentro servirá para empezar a establecer las primeras posiciones de LaLiga Hypermotion.

A qué hora es el Almería – Eldense

El partido entre Almería y Eldense se disputa hoy, lunes 17 de agosto de 2026, a las 21:30 horas.

Fecha: lunes 17 de agosto de 2026

Hora: 21:30 horas

Estadio: UD Almería Stadium

Competición: LaLiga Hypermotion 2026/2027

Jornada: 1

Dónde ver por TV el Almería – Eldense

El Almería – Eldense podrá verse en directo a través de LALIGA TV Hypermotion, DAZN España y LaLiga TV Bar 2.

También podrá seguirse online mediante DAZN España para los usuarios que dispongan de la correspondiente suscripción.

El balón comenzará a rodar a las 21:30 horas en Almería con los primeros tres puntos de la temporada en juego.