El Girona FC y el CD Leganés se enfrentan este domingo 16 de agosto en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. Montilivi será el escenario del estreno liguero de ambos conjuntos, que buscarán comenzar el campeonato sumando sus primeros tres puntos.

El encuentro comenzará a las 19:30 horas, horario peninsular español, y corresponde a la jornada inaugural de Segunda División. El Girona afrontará su primer compromiso oficial de la temporada ante su afición, mientras que el Leganés buscará comenzar el curso consiguiendo un resultado positivo lejos de Butarque.

Horario del Girona – Leganés

El encuentro entre Girona FC y CD Leganés se disputará con los siguientes datos:

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

Hora: 19:30 horas

Estadio: Montilivi, Girona

Competición: LaLiga Hypermotion 2026/2027

Jornada: 1

El duelo permitirá conocer las primeras sensaciones de dos equipos que parten con cero puntos al tratarse de la jornada inaugural del campeonato.

Dónde ver por televisión el Girona – Leganés

El Girona – Leganés podrá seguirse en directo a través de LALIGA TV HYPERMOTION, el canal dedicado a la retransmisión de los encuentros de Segunda División.

La competición está disponible mediante diferentes operadores y plataformas que ofrecen LaLiga Hypermotion dentro de sus paquetes de fútbol, entre ellos Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.

Los aficionados también podrán seguir el encuentro online mediante las aplicaciones y servicios de streaming de los operadores que tengan contratado el canal.

El Girona comienza la temporada en Montilivi

El conjunto catalán tendrá la oportunidad de disputar su primer encuentro de la temporada ante su público. Montilivi volverá a ser un factor importante para un Girona que buscará hacerse fuerte como local desde el comienzo del campeonato.

La primera jornada servirá para comprobar el nivel con el que llega el equipo después de la pretemporada y los ajustes realizados durante el mercado de fichajes.

Con tres puntos en juego desde el primer día, comenzar con una victoria permitiría al Girona ganar confianza para afrontar las siguientes jornadas.

El Leganés busca puntuar lejos de Butarque

El CD Leganés iniciará el campeonato como visitante y tratará de conseguir un resultado positivo en uno de los desplazamientos exigentes de la jornada.

El conjunto madrileño afrontará el encuentro con el objetivo de mostrar solidez desde el comienzo y evitar que el Girona imponga el ritmo del partido apoyado por su afición.

LaLiga Hypermotion vuelve a presentarse como una competición especialmente igualada, por lo que sumar desde las primeras jornadas puede resultar fundamental para los objetivos de ambos clubes.

Girona y Leganés protagonizarán así uno de los encuentros del domingo 16 de agosto en una primera jornada que marcará el inicio de un largo campeonato de 38 fechas.