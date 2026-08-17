Sporting de Gijón y CE Sabadell se enfrentan este lunes 17 de agosto en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El encuentro se disputará a partir de las 19:00 horas en El Molinón, donde los asturianos buscarán comenzar la temporada con una victoria ante un conjunto arlequinado que regresa a la categoría de plata.

LaLiga Hypermotion completa este lunes su primera jornada con un atractivo Sporting de Gijón – Sabadell. Los dos conjuntos llegan al inicio del campeonato con objetivos diferentes, aunque con la misma necesidad de comenzar sumando puntos.

El Sporting afronta una nueva campaña con la intención de mejorar sus resultados y acercarse a los puestos que permiten luchar por el ascenso a Primera División. El equipo asturiano terminó la pasada temporada en décima posición con 60 puntos, después de conseguir 18 victorias, siete empates y sufrir 17 derrotas.

Una irregularidad que le impidió mantenerse en la pelea por las posiciones de playoff durante el tramo decisivo del campeonato.

Esta temporada comienza además con novedades importantes en el banquillo. El argentino Nicolás Larcamón toma las riendas del conjunto rojiblanco después de la salida de Borja Jiménez.

El Molinón volverá a ser una de las principales armas del Sporting. Hacerse fuerte ante su afición será fundamental si el conjunto gijonés quiere mantenerse durante la temporada entre los candidatos a disputar el ascenso.

El Sabadell regresa a LaLiga Hypermotion

Enfrente estará un CE Sabadell que afronta con ilusión su regreso a la categoría.

El conjunto catalán llega como recién ascendido y tiene como principal objetivo consolidarse en LaLiga Hypermotion. Su primer examen, sin embargo, será especialmente exigente al tener que visitar uno de los estadios históricos del fútbol español.

Ferrán Costa afronta el encuentro consciente de la dificultad que supondrá puntuar en El Molinón. Para el Sabadell, comenzar la temporada obteniendo un resultado positivo como visitante supondría un importante impulso antes de afrontar las siguientes jornadas.

El equipo arlequinado tratará de aprovechar la presión que supone para el Sporting comenzar el campeonato delante de su público y con aspiraciones de estar en la zona alta.

A qué hora es el Sporting de Gijón – Sabadell

El partido entre Sporting de Gijón y CE Sabadell se disputa hoy, lunes 17 de agosto de 2026, a las 19:00 horas.

El escenario será el estadio de El Molinón-Enrique Castro Quini, en Gijón, y el encuentro corresponde a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027.

Dónde ver por TV el Sporting de Gijón – Sabadell

El Sporting de Gijón – Sabadell podrá verse en televisión a través de LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV M2, disponibles en Movistar Plus+.

También podrá seguirse en streaming mediante DAZN España, dentro de su oferta de retransmisiones de LaLiga Hypermotion.

El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas en El Molinón con tres puntos en juego y dos equipos que quieren arrancar con buen pie una temporada de 42 jornadas en la Segunda División española.