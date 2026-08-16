La UD Las Palmas y el Albacete Balompié se enfrentan este domingo 16 de agosto en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El Estadio de Gran Canaria será el escenario del estreno liguero de dos conjuntos que buscarán comenzar el nuevo campeonato sumando sus primeros tres puntos.

El encuentro comenzará a las 21:30 horas, horario peninsular español (20:30 horas en Canarias). Las Palmas tendrá la oportunidad de iniciar la temporada ante su afición, mientras que el Albacete afrontará su primer desplazamiento con el objetivo de regresar de las islas con un resultado positivo.

Horario del Las Palmas – Albacete

El encuentro entre UD Las Palmas y Albacete Balompié se disputará con los siguientes datos:

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

Hora peninsular: 21:30 horas

Hora en Canarias: 20:30 horas

Estadio: Estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria

Competición: LaLiga Hypermotion 2026/2027

Jornada: 1

El partido será el primer compromiso oficial del curso para ambos equipos, por lo que parten con cero puntos en una clasificación que comenzará a tomar forma durante este fin de semana.

Dónde ver por televisión el Las Palmas – Albacete

El Las Palmas – Albacete podrá seguirse en directo a través de LALIGA TV HYPERMOTION, el canal dedicado a la retransmisión de los encuentros de Segunda División.

La competición puede seguirse mediante los operadores que distribuyen LaLiga Hypermotion dentro de sus paquetes de fútbol. Los aficionados también dispondrán de las opciones online de los servicios contratados para seguir el encuentro desde dispositivos compatibles.

Las Palmas comienza la temporada en casa

La UD Las Palmas tendrá la ventaja de disputar su primer partido del campeonato ante su público. El conjunto amarillo intentará convertir el Estadio de Gran Canaria en uno de sus principales puntos fuertes durante una temporada en la que la regularidad será fundamental.

El estreno permitirá comprobar las primeras sensaciones del equipo después de la preparación veraniega y los movimientos realizados en la plantilla antes del comienzo de la competición.

Conseguir una victoria en la primera jornada supondría un importante impulso para afrontar con confianza los siguientes compromisos del calendario.

El Albacete afronta su primera salida

El Albacete comenzará el curso con uno de los desplazamientos más largos de la temporada. El conjunto manchego viajará hasta Gran Canaria dispuesto a competir por los primeros puntos y evitar que el equipo local imponga su ritmo desde el inicio.

El encuentro se presenta como una primera prueba para conocer el nivel de ambos conjuntos en una LaLiga Hypermotion que vuelve a caracterizarse por la igualdad entre sus participantes.

Las Palmas y Albacete cerrarán así la jornada del domingo con tres puntos en juego y el objetivo común de iniciar la temporada 2026/2027 con una victoria.