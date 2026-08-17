RC Deportivo y Elche se enfrentan este lunes 17 de agosto en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/2027. El encuentro se disputará en ABANCA-RIAZOR a partir de las 21:00 horas y servirá como estreno liguero para dos equipos que buscarán comenzar la nueva temporada sumando los primeros tres puntos.

El conjunto gallego afronta el debut ante su afición con la intención de hacerse fuerte desde el inicio en casa. Por su parte, el Elche tratará de comenzar el campeonato con un resultado positivo a domicilio en un estadio siempre exigente.

Ambos llegan a la cita con cero puntos al tratarse de la jornada inaugural. El resultado permitirá empezar a definir una clasificación todavía por estrenar y marcará las primeras sensaciones de dos equipos que afrontan una temporada larga y exigente.

El Deportivo empieza la temporada en Riazor

El RC Deportivo contará con el apoyo de su público en su primer compromiso oficial del curso. El conjunto coruñés buscará aprovechar el factor campo para arrancar con una victoria y ganar confianza desde la primera jornada.

Después del encuentro frente al Elche, el calendario llevará al Deportivo a medirse con el Málaga y posteriormente con el Valencia.

La cita servirá además para comprobar el estado del equipo después de la pretemporada y los ajustes realizados antes del comienzo de la competición.

El Elche busca sus primeros puntos como visitante

El Elche inicia LaLiga lejos de casa y con la intención de puntuar en su visita a A Coruña.

El conjunto ilicitano afrontará después dos compromisos de máxima exigencia frente al FC Barcelona y el Racing, por lo que conseguir un buen resultado en Riazor supondría un importante impulso para empezar el campeonato.

A qué hora es el RC Deportivo – Elche

El partido entre RC Deportivo y Elche se disputa hoy, lunes 17 de agosto de 2026, a las 21:00 horas.

Fecha: lunes 17 de agosto de 2026

Hora: 21:00 horas

Estadio: ABANCA-RIAZOR, A Coruña

Competición: LaLiga EA Sports 2026/2027

Jornada: 1

Dónde ver por TV el RC Deportivo – Elche

El RC Deportivo – Elche podrá verse en directo a través de Teledeporte, DAZN España y DAZN LaLiga.

La emisión en Teledeporte permitirá seguir el encuentro en abierto, mientras que DAZN ofrecerá también el partido a través de sus canales y plataforma online.

El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas en Riazor con tres puntos en juego y con Deportivo y Elche buscando inaugurar la temporada con una victoria.