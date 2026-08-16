El Burgos CF y el Córdoba CF se enfrentan este domingo 16 de agosto en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El Estadio Municipal de El Plantío acogerá el estreno liguero de ambos conjuntos, que buscarán comenzar la nueva temporada sumando sus primeros tres puntos.

El encuentro comenzará a las 21:30 horas, horario peninsular español, y pondrá frente a frente a dos equipos que afrontan el inicio del campeonato con la intención de arrancar con buenas sensaciones.

El Burgos tendrá a su favor el apoyo de su afición en El Plantío, mientras que el Córdoba intentará obtener un resultado positivo en su primer desplazamiento del curso.

Horario del Burgos – Córdoba

El encuentro entre Burgos CF y Córdoba CF se disputará con los siguientes datos:

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

Hora: 21:30 horas

Estadio: Estadio Municipal de El Plantío, Burgos

Competición: LaLiga Hypermotion 2026/2027

Jornada: 1

Los dos equipos parten con cero puntos al tratarse de la jornada inaugural, por lo que una victoria permitiría comenzar el campeonato instalándose desde el primer momento en la zona alta de la clasificación.

Dónde ver por televisión el Burgos – Córdoba

El Burgos – Córdoba podrá seguirse en directo a través de LALIGA TV HYPERMOTION, el canal dedicado a los encuentros de Segunda División.

LaLiga Hypermotion puede verse mediante los diferentes operadores y plataformas que distribuyen el canal de la competición, entre ellos Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.

Los aficionados que dispongan de alguno de los servicios compatibles también podrán seguir el encuentro online mediante sus respectivas aplicaciones y plataformas de televisión.

El Burgos comienza la temporada en El Plantío

El Burgos tendrá la oportunidad de estrenar el campeonato ante su afición. El conjunto burgalés buscará aprovechar el factor campo para conseguir los primeros tres puntos de una temporada en la que la regularidad volverá a resultar fundamental.

El Plantío será nuevamente uno de los grandes apoyos del equipo, especialmente en una categoría caracterizada por la igualdad y en la que sumar como local puede marcar diferencias a lo largo del curso.

El partido ante el Córdoba servirá además para comprobar las primeras conclusiones tras el trabajo realizado durante la pretemporada.

El Córdoba busca comenzar puntuando fuera de casa

El Córdoba iniciará su participación en LaLiga Hypermotion lejos de El Arcángel y con el objetivo de regresar de Burgos con un resultado positivo.

El conjunto andaluz tendrá delante a un rival que tratará de imponer su juego desde los primeros minutos con el respaldo de las gradas de El Plantío.

La primera jornada supone únicamente el comienzo de un campeonato largo y exigente, pero ambos equipos son conscientes de la importancia de arrancar sumando para afrontar con mayor confianza las siguientes fechas.

Burgos y Córdoba cerrarán así su primer compromiso de LaLiga Hypermotion 2026/2027 con tres puntos en juego y la oportunidad de comenzar la temporada con una victoria.