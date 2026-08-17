El FC Barcelona y el Manchester City han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández, Rodri, según ha informado la Agencia EFE citando fuentes cercanas a la negociación. El centrocampista español, de 30 años, firmaría por cuatro temporadas y se convertiría en uno de los grandes refuerzos del conjunto azulgrana para el nuevo curso.

La operación todavía debe completar los últimos trámites antes de hacerse oficial, pero las conversaciones entre ambos clubes han avanzado de forma decisiva. Las cifras publicadas sitúan el traspaso alrededor de los 65 millones de euros más otros cinco millones en variables, después de que el Manchester City rechazara propuestas anteriores de menor cuantía. EFE confirma que el club catalán elevó su oferta dentro de la horquilla económica reclamada por la entidad inglesa.

Rodri había dado luz verde a principios de agosto para que el Barcelona negociara su incorporación. El internacional español termina contrato con el Manchester City en junio de 2027, una circunstancia que ha facilitado que el club inglés se plantee su salida antes de afrontar su último año de vinculación.

Rodri firmaría hasta 2030

El acuerdo que se negocia contempla un contrato para las próximas cuatro temporadas, por lo que el centrocampista permanecería vinculado al Barcelona hasta 2030.

Su incorporación supondría un importante refuerzo para el centro del campo azulgrana. Rodri está considerado uno de los mediocentros más completos de su generación y llegaría para aportar experiencia, capacidad defensiva, criterio en la salida de balón y liderazgo.

El movimiento resulta especialmente significativo porque la medular no parecía inicialmente la principal prioridad del mercado barcelonista. Sin embargo, la situación contractual del jugador y su predisposición a vestir de azulgrana convirtieron la operación en una oportunidad que el club decidió explorar.

El City ya había rechazado otras ofertas

Las negociaciones no han sido sencillas. Según las informaciones publicadas, el Manchester City había rechazado anteriormente dos propuestas del Barcelona que se situaban aproximadamente en los 50 y 60 millones de euros.

La nueva ofensiva azulgrana habría elevado la cifra hasta aproximarse a las exigencias del conjunto inglés, que reclamaba una cantidad situada entre los 60 y los 80 millones.

El City se encuentra además en pleno proceso de reorganización de su plantilla con Enzo Maresca al frente del equipo. El técnico había evitado pronunciarse de forma definitiva sobre los rumores relacionados con el futuro de Rodri y otros futbolistas, asegurando que su prioridad era preparar al equipo mientras continuaba abierto el mercado.

Una incorporación de primer nivel para Hansi Flick

La llegada de Rodri proporcionaría a Hansi Flick una nueva alternativa en una zona en la que ya dispone de futbolistas como Pedri, Gavi, Fermín López, Marc Casadó, Marc Bernal o Dani Olmo.

Pedri continúa siendo una de las piezas fundamentales del centro del campo barcelonista y el propio club destaca su capacidad para organizar el juego y romper líneas mediante la conducción y el pase.

Rodri aportaría un perfil diferente, especialmente por su experiencia como mediocentro posicional y su capacidad para equilibrar al equipo, además de ofrecer soluciones tanto en la construcción del juego como en tareas defensivas.

El fichaje todavía no es oficial

Aunque el principio de acuerdo supone un avance importante, el FC Barcelona todavía no ha anunciado oficialmente la contratación del internacional español en sus canales institucionales. La información disponible procede de fuentes próximas a la negociación consultadas por EFE.

Por tanto, quedan pendientes los últimos pasos habituales en este tipo de operaciones, entre ellos la formalización definitiva del acuerdo entre clubes, la documentación contractual y los trámites médicos correspondientes antes de que pueda producirse la presentación del futbolista.

De concretarse en los términos conocidos, Rodri se convertiría en uno de los movimientos más importantes del mercado del Barcelona y reforzaría considerablemente el proyecto de Hansi Flick para la temporada 2026/2027.