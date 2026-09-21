Un sector de la población garífuna, grupo de ascendencia africana asentado en las costas caribeñas de Centroamérica, mantiene una serie de protestas y acampadas en las playas del archipiélago de Cayos Cochinos, en Honduras, escenario donde se graba el programa ‘Supervivientes’. Las movilizaciones están dirigidas contra el Gobierno de Honduras y la Fundación Cayos Cochinos, entidad encargada de la gestión del espacio protegido, así como contra la presencia del reality show emitido por Telecinco, utilizándolo como plataforma para visibilizar sus demandas territoriales y pesqueras.

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Los manifestantes que han ocupado las zonas de costa argumentan que el desarrollo de las grabaciones altera el proceso de desove de la tortuga carey y restringe el acceso a sus zonas habituales de actividad. Un representante de la comunidad garífuna entrevistado por la prensa local señaló respecto a la ocupación de los arenales: «Nosotros normalmente no vivimos establecidos aquí en estas playas, pero son playas a las que viene nuestra familia a buscar el pan de cada día», denunciando que durante la producción del formato televisivo se les impide el paso. Asimismo, las personas acampadas vincularon su litigio con el Ejecutivo hondureño, la fundación y propietarios privados de los cayos a episodios de violencia que habrían dejado pescadores desamparados en alta mar.

A pesar de estas denuncias, la zona cuenta de forma permanente con restricciones de carácter medioambiental aplicadas por la Fundación Cayos Cochinos a lo largo de todo el año —tales como la prohibición de pesca de especies como la langosta durante las épocas de reproducción—, con independencia de si se desarrollan o no proyectos audiovisuales. Además, la productora del programa emplea a decenas de trabajadores de la comunidad garífuna en labores técnicas, logísticas, de construcción y transporte marítimo. Las infraestructuras de madera y materiales orgánicos empleadas en las pruebas del concurso son posteriormente donadas a localidades próximas, como Sambo Creek, donde se ha levantado una escuela utilizando estos elementos reciclados.

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#Honduras 🇭🇳 “Por el reality Show la población no puede buscar los recursos que sirven para sobrevivir como la pesca”, explica uno de los defensores de la población garífuna



Además la producción del show televisivo daña la vida silvestre e invade el territorio ancestral en el… pic.twitter.com/DIwEUKaEdo — Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) September 18, 2026

El marco legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El movimiento de protesta iniciado por la comunidad garífuna se fundamenta en un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia declaró al Estado de Honduras internacionalmente responsable de vulnerar los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de los miembros de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos.

El tribunal internacional determinó que estas infracciones se produjeron por la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada al momento de declarar el Monumento Natural Marino de los Cayos Cochinos, aprobar la Ley de Pesca y autorizar actividades turísticas en el entorno. La Corte concluyó que las autorizaciones concedidas desde 2006 por la Fundación Cayos Cochinos para la realización de reality shows imponían limitaciones temporales al hábitat marino funcional de los pobladores, incidiendo directamente en la práctica de la pesca artesanal y en las dinámicas de subsistencia de la zona.