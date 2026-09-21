Barcelona acogerá el 14 y 15 de noviembre el NASA Space Apps Challenge, la hackathon STEAM más grande del mundo. Este evento se llevará a cabo en 42 Barcelona, un campus de programación impulsado por la Fundación Telefónica, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, y la Generalitat de Catalunya.

Lee tambien: ‘Valle Salvaje’, avance del capítulo de este jueves 25 de junio: Rafael desafía a don Aurelio con una inesperada defensa de Victoria

‹ › Foto 1 de 3

La hackathon reunirá de nuevo a perfiles creativos, científicos, tecnológicos y emprendedores, quienes trabajarán en equipo durante un fin de semana para desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos planteados por la NASA, utilizando la ciencia, los datos abiertos y la tecnología como punto de partida.

Lee tambien: Eurovisión desafía el boicot de RTVE e invita a Jorge González a actuar en Viena: “Estoy con España”

Este regreso del NASA Space Apps Challenge a Barcelona se produce tras una pasada edición récord en España, donde casi 800 participantes se dieron cita de forma simultánea en seis localidades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao y Murcia, lo que posicionó a España como el país europeo con mayor representación en el evento.

En 2025, la edición barcelonesa dejó proyectos centrados en la aplicación de datos satelitales, la sostenibilidad y la exploración científica. Los equipos ganadores en esa ocasión fueron Sharkitects, que desarrollaron un método para localizar tiburones utilizando datos satelitales, y AI i Oli, que creó una herramienta de inteligencia artificial para facilitar la exploración de imágenes astronómicas.

Las inscripciones para participar en el NASA Space Apps Challenge Barcelona ya están abiertas. Aquellos interesados en formar parte de esta nueva edición, ya sea de forma individual o en equipo, pueden inscribirse a través de la web oficial de NASA Space Apps Challenge.