Rocío Flores se ha abierto en canal públicamente este viernes sobre uno de los episodios más complicados de su vida a través de una íntima carta difundida y comentada en el programa ‘¡De Viernes!’. La nieta de Rocío Jurado no pudo evitar romperse al escuchar las palabras que ella misma redactó, en las que se sincera sobre las consecuencias personales derivadas del constante escrutinio público al que se ha visto sometida en el ámbito mediático. Durante la emisión del espacio de Telecinco, la televisiva abordó el proceso personal y emocional que la llevó a tomar la decisión de alejarse de la televisión y de la vida pública.

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En el texto leído durante la emisión, Rocío Flores expone el nivel de saturación al que llegó como consecuencia de la exposición informativa. «Llegó un punto en el que pensé que lo mejor era desaparecer, apartarme de la tele y dejar de intentar convencer a nadie de quién era yo», confiesa en el escrito. A través de esa carta, la hija de Rocío Carrasco explica que ha tenido que aprender a recuperar su propia mirada sobre sí misma y que ha precisado de asistencia profesional para gestionar la situación, detallando que ha logrado comprender, con ayuda psicológica, que «una opinión no es una identidad».

Confesiones en el plató sobre el miedo y la presión mediática

Tras la lectura del documento, Rocío Flores se mostró completamente rota en el plató de ‘¡De Viernes!’. Al ser preguntada por sus sensaciones al escuchar sus propias afirmaciones, la entrevistada confesó haber experimentado episodios de severa angustia social a lo largo de este periodo. En sus declaraciones, admitió haber llegado a sentir «vergüenza y miedo» por el hecho de «salir a la calle y que te señalen hasta el punto de ni siquiera querer expresarte y desaparecer por completo», señalando estas vivencias como una de las razones fundamentales que motivaron su retiro temporal de la esfera pública.

💔 Rocío Flores confiesa que se ha sentido desprotegida toda su vida: "No he tenido más remedio que estar a la defensiva por cómo me han tratado".



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Ante el alcance de las reflexiones mostradas en la carta, la presentadora Bea Archidona intervino en el debate para solicitar una precisión sobre el significado exacto de sus palabras: «¿Hablamos de desaparecer de la esfera pública o estamos hablando de un paso más?», planteó la comunicadora. Ante esta cuestión, la nieta de la cantante prefirió no profundizar en la matización y respondió de forma tajante: «No quiero entrar ahí», evitando adentrarse más en ese aspecto concreto durante la entrevista.

Denuncia pública por la continuidad de los ataques

En el tramo final de su intervención, la entrevistada reflexionó sobre el papel que ha desempeñado en el ámbito familiar y las carencias afectivas o de amparo que considera haber sufrido en las etapas más complejas de su vida. «Llevo toda mi vida protegiendo a todo el mundo, esa es la verdad. Y a mí quien me tuvo que proteger no me protegió», aseveró en el plató de televisión.

Asimismo, la hija de Rocío Carrasco denunció que las continuas críticas y la persistente presión pública a la que se ve sometida han alterado de manera sustancial su vida cotidiana. Rocío Flores lamentó la falta de tregua por parte de un sector de la audiencia y de las redes sociales tras el paso del tiempo: «Ver como cinco años después no paran, son incansables. Hay una parte importante de personas que no paran, haga lo que haga y diga lo que diga. Ha sobrepasado todos los límites», concluyó de forma pública en el programa.