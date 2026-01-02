La batalla por la audiencia en la última noche del año ya tiene veredicto oficial. Este 2 de enero de 2026, los datos de Kantar Media confirman que La 1 de TVE ha reafirmado su liderazgo, logrando imponerse por segundo año consecutivo a Antena 3. Tras el éxito de David Broncano en 2025, la pareja formada por Chenoa y Estopa —sustitutos de última hora de Andreu Buenafuente— ha logrado disparar los números de la cadena pública.

Audiencias medias de las Campanadas 2025-2026

La retransmisión completa de las cadenas principales (promedio del programa de Campanadas) muestra un dominio absoluto de TVE:

La 1: 34% de cuota y 4.993.000 espectadores.

34% de cuota y 4.993.000 espectadores. Antena 3: 22,8% y 3.273.000 espectadores.

22,8% y 3.273.000 espectadores. laSexta: 5,9% y 853.000 espectadores.

5,9% y 853.000 espectadores. La 2: 5,1% y 752.000 espectadores.

5,1% y 752.000 espectadores. Telecinco: 3,6% y 505.000 espectadores.

3,6% y 505.000 espectadores. Cuatro: 1,5% y 208.000 espectadores.

El minuto de las uvas: El momento de la verdad

En el instante preciso de las doce campanadas (12:00 h), la diferencia entre La 1 y sus competidores se acentuó de forma histórica:

Cadena y Presentadores Cuota (Share) Espectadores La 1 (Chenoa y Estopa) 36,3% 5.823.000 Antena 3 (C. Pedroche y A. Chicote) 24,1% 3.871.000 TV3 (Laura Escanes y Miki Núñez) 40,5% 1.066.000 laSexta (C. Pedroche y A. Chicote) 6,5% 1.045.000 La 2 5,5% 883.000 Telecinco (S. Barneda y Xuso Jones) 3% 481.000

Nota destacada: TV3 vuelve a demostrar su poderío regional con una cuota superior al 40% en Cataluña, siendo la tercera opción más vista en toda España durante el minuto de las uvas.

Programación de Nochevieja: El «rodillo» de TVE

Más allá de las uvas, la oferta de entretenimiento de la cadena pública monopolizó la noche, dejando a Antena 3 y Telecinco en sus niveles más bajos de la década en esta franja:

‘El Juego del Camelar’ (Especial José Mota – La 1): 34,6% y 3.583.000 espectadores. ‘La Casa de la Música’ (La 1): 33,4% y 3.908.000 espectadores. ‘Feliz 2026’ (La 1): 32% y 3.584.000 espectadores. ‘Adiós 2025’ (Antena 3): 14,4% y 1.561.000 espectadores. ‘L’Ultim Petó i el Primer’ (TV3): 31,1% y 652.000 espectadores.

El éxito de las autonómicas (FORTA)

Las cadenas autonómicas promediaron un sólido 10,9% en conjunto. Los líderes regionales fueron:

TVCAN (Canarias): 18,6% (Líder del grupo).

18,6% (Líder del grupo). TV3 (Cataluña): 17,8%.

17,8%. Aragón TV: 15,2%.

Conclusión

El año 2026 comienza con la consolidación de un cambio de ciclo. El «efecto Pedroche», aunque sigue siendo una baza potente para Atresmedia, ha mostrado signos de agotamiento frente a la naturalidad y el carisma de Chenoa y Estopa. RTVE no solo gana en las uvas, sino que refuerza su liderazgo como la «televisión de todos» para despedir el año.