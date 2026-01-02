La borrasca Francis ha entrado con fuerza en España este viernes 2 de enero de 2026, activando las alarmas en Canarias y el Estrecho antes de su desembarco total en la península. El temporal, que ya causa inundaciones en La Palma y ha obligado a cancelar ferris en Tarifa, amenaza con dejar una estampa blanca en cotas muy bajas durante las Cabalgatas de Reyes y el día de la Lotería del Niño.

A continuación, detallamos el impacto de Francis y las previsiones para la semana de Reyes.

Madrid y la incertidumbre de la nieve: ¿Se repetirá Filomena?

La pregunta más repetida estos días es si Madrid quedará colapsada por la nieve. Aunque expertos de La Chaîne Météo llegaron a pronosticar hasta 20 cm, la Aemet y meteorólogos como Mario Picazo han rebajado las expectativas, aunque confirman que nevará en la capital.

Cuándo nevará: Las probabilidades aumentan la noche del domingo 4 y la madrugada del lunes 5 de enero.

Las probabilidades aumentan la noche del domingo 4 y la madrugada del lunes 5 de enero. Acumulaciones: Se esperan unos 2 centímetros en Madrid ciudad. No será una nueva Filomena, pero sí la primera vez que la nieve llega a la capital en un 5 de enero desde hace justo cinco años.

Se esperan unos en Madrid ciudad. No será una nueva Filomena, pero sí la primera vez que la nieve llega a la capital en un 5 de enero desde hace justo cinco años. Cabalgatas: El lunes 5 será frío y húmedo (entre -1 ºC y 5 ºC). La cota de nieve podría desplomarse hasta los 400-600 metros a las 10:00 h, aunque tenderá a subir a lo largo del día, dejando precipitaciones intermitentes durante los desfiles de Reyes.

Carreteras cortadas y caos en el transporte

A día de hoy, 14 carreteras secundarias ya sufren las consecuencias de Francis, especialmente en Almería, Granada, Asturias, Salamanca, Navarra y Santa Cruz de Tenerife.

Puertos cerrados: Sierra Nevada, Izaña y Cañadas del Teide presentan tramos cerrados. En Asturias, el puerto de Centenales exige cadenas.

Sierra Nevada, Izaña y Cañadas del Teide presentan tramos cerrados. En Asturias, el puerto de Centenales exige cadenas. Estrecho de Gibraltar: Navieras como Baleria y Africa Morocco Link han cancelado las salidas de la tarde desde Tarifa hacia Tánger por el fuerte oleaje.

Navieras como Baleria y Africa Morocco Link han cancelado las salidas de la tarde desde Tarifa hacia Tánger por el fuerte oleaje. Canarias: La Palma sufre inundaciones y cancelaciones de vuelos, manteniendo el aviso amarillo por viento y lluvia.

Frío extremo: El Pirineo a -20 ºC y nieve a 300 metros

La entrada de aire polar continental a partir del lunes dejará temperaturas gélidas en toda España. La Aemet advierte de que el termómetro se desplomará en zonas de montaña:

Bellver de Cerdanya (Lleida): Mínimas previstas de -20 ºC la madrugada del miércoles.

Mínimas previstas de la madrugada del miércoles. Benasque (Huesca): Se esperan -16 ºC .

Se esperan . Murcia y Cartagena: La cota de nieve bajará hasta los 300 metros, un hecho excepcional en la zona.

Ciudades como Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Oviedo y las capitales canarias podrían tener Cabalgatas pasadas por agua o incluso por nieve.

Previsión para la semana de Reyes (5 al 11 de enero)

La semana comenzará con heladas intensas en prácticamente todo el país. Según la Aemet, el frío se mantendrá incluso en las horas centrales del día, aunque se espera un ligero ascenso térmico a partir del jueves 8 de enero. Teruel se perfila como el epicentro de las nevadas más generosas de este temporal.