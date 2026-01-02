

El físico francés Alain Aspect, galardonado con el Nobel, compartió recientemente su visión sobre cómo habría reaccionado Albert Einstein ante los descubrimientos más recientes de la física cuántica. “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”, afirmó Aspect, refiriéndose a uno de los fenómenos más sorprendentes de la mecánica cuántica, en el que partículas separadas por grandes distancias parecen influirse instantáneamente.

Aspect, pionero en el campo de la computación cuántica, también reflexionó sobre la reciente burbuja mediática en torno a esta tecnología y sus aplicaciones. “Es un momento fascinante, pero hay que separar el entusiasmo de la realidad experimental”, explicó.

Además de su trabajo científico, Aspect ha desarrollado una curiosa afición: la magia. Según él, existen paralelismos entre la física y los trucos de magia, en el sentido de que ambos requieren una comprensión profunda de la naturaleza y la percepción humana.

Con su estilo cercano y didáctico, Alain Aspect sigue acercando los misterios de la mecánica cuántica a un público más amplio, mostrando que incluso los temas más abstractos pueden conectarse con la vida cotidiana y el entretenimiento.