La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto bajo la lupa a la bebida de moda. Tras analizar 90 variedades de kombucha presentes en los supermercados, el informe arroja luz sobre la composición real de este té fermentado, desmitificando algunos de sus supuestos beneficios y señalando las marcas que ofrecen una composición más «limpia».

Aunque se vende como el elixir de la salud digestiva, la OCU advierte: no hay evidencia científica concluyente que respalde sus propiedades probióticas en humanos, y su precio puede llegar a triplicar al de un té helado convencional.

Lo que esconden las etiquetas: Ingredientes industriales

A pesar de su imagen artesanal y «bio», el estudio revela que el 60% de las kombuchas analizadas contienen ingredientes propios de productos ultraprocesados:

• Aromas y extractos: Utilizados para dar sabor en lugar de usar fruta real.

• CO₂ añadido: Muchas marcas inyectan gas extra para reforzar la burbuja natural de la fermentación, perdiendo el carácter artesanal.

• Edulcorantes y colorantes: Presentes en 6 de cada 10 productos para mejorar el sabor y la estética sin aumentar calorías.

No obstante, el punto fuerte de la kombucha frente a los refrescos es su bajo contenido en azúcar. Mientras un refresco medio tiene 10,6 g por cada 100 ml, la kombucha se queda en apenas 2,6 g.

Las 6 mejores kombuchas del mercado según la OCU

De las 90 analizadas, solo seis destacan por no tener aditivos, poseer certificación ecológica y mantener un perfil nutricional excelente:

1. Mun Kombucha Verbena: La más ligera, con solo 1 kcal y 0,5% de azúcar. (3,85 € / 250 ml).

2. Santiveri Bio Hibiscus: Destaca por tener 0% de azúcar y solo 2 kcal. (2,65 € / 250 ml).

3. Santiveri Bio Jengibre y Cúrcuma: Muy equilibrada, con 0,4% de azúcar. (2,65 € / 250 ml).

4. Club Gourmet (El Corte Inglés) Té Verde y Frutos Rojos: Con un 1,5% de azúcar. (2,75 € / 250 ml).

5. Vitae Kombucha Frutos Rojos & Açaí: Aporta 12 kcal y 1,9% de azúcar. (2,49 € / 250 ml).

6. Vitae Kombucha Granada & Aloe: La versión con más sabor, aunque sube al 3,1% de azúcar. (2,49 € / 250 ml).

Advertencias y contraindicaciones

La OCU subraya que la kombucha no es para todo el mundo. Al ser un producto fermentado y ácido, existen grupos de riesgo que deberían evitarla o consultar a su médico:

• Embarazadas y niños: Puede contener trazas de alcohol (fruto de la fermentación) y cafeína.

• Personas con patologías digestivas: Su acidez y gas pueden causar molestias si se consume en exceso.

• Niveles de cafeína: Algunas botellas de medio litro pueden equivaler a una taza de café, algo a tener en cuenta si se consume por la tarde o noche.

El veredicto sobre el precio

El informe es tajante: la kombucha es un producto caro. Mientras marcas blancas se venden a 7-8 euros el litro, las marcas premium alcanzan los 15 euros/litro. Comparado con los 1-4 euros que cuesta un té comercial (como Nestea o Lipton), el consumidor paga un sobreprecio importante por una estética saludable que no siempre está respaldada por la ciencia.