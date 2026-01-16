La ciudad autónoma de Ceuta cuenta hoy con su habitual servicio de farmacias de guardia, garantizando el acceso a medicamentos y productos sanitarios fuera del horario comercial habitual. Este sistema permite atender las necesidades urgentes de la población en distintos puntos del territorio ceutí a lo largo de toda la jornada.

Durante el día de hoy, las farmacias de guardia se distribuyen por zonas para facilitar la atención a los ciudadanos. En el centro de la ciudad, permanece de guardia la Farmacia Nieto, dando cobertura a los vecinos del casco urbano. En la zona de Campo Exterior, la Farmacia Pérez Rubio es la encargada de prestar el servicio durante el turno diurno, acercando la atención farmacéutica a las áreas periféricas.

Asimismo, para asegurar la asistencia durante la noche, la Farmacia Puya C.B. será la responsable del turno nocturno, atendiendo posibles urgencias farmacéuticas fuera del horario diurno.

El sistema de guardias farmacéuticas es un servicio esencial que garantiza la atención continuada a la población, especialmente en casos de urgencia o necesidad inmediata de medicamentos. Desde el ámbito sanitario se recuerda la importancia de comprobar los horarios y la ubicación de la farmacia de guardia correspondiente antes de desplazarse.