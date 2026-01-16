Un taxista ha resultado herido este jueves tras sufrir un intento de atraco a plena luz del día en la Gran Vía de Ceuta, uno de los puntos más transitados de la ciudad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas y se saldaron con cortes en una mano provocados por un cúter.

Según informa El Faro de Ceuta, el suceso tuvo lugar cuando el conductor, que se encontraba en la parada de taxis de Gran Vía hablando por teléfono, fue abordado por dos individuos que inicialmente parecían clientes. Sin embargo, ambos se dirigieron a él de forma violenta con la intención de robarle la recaudación.

Para intimidarlo, uno de los asaltantes esgrimió un cúter, lo que derivó en un forcejeo en el que el taxista sufrió varias heridas. Los gritos de la víctima alertaron a un compañero que se encontraba cerca, quien acudió rápidamente en su ayuda.

Como consecuencia de la intervención, uno de los presuntos atracadores logró huir, mientras que el otro fue retenido por el segundo taxista hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a su detención. De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Faro de Ceuta, el detenido es menor de edad.

El conductor herido, que además es secretario de la asociación de trabajadores del taxi, tuvo que recibir atención médica por los cortes sufridos y tiene previsto presentar denuncia en la Jefatura Superior de Policía.

Desde el colectivo del taxi vuelven a reclamar mayores medidas de seguridad, recordando que ya han protagonizado diversas protestas para exigir sistemas de protección ante este tipo de situaciones, dado que trabajan de forma habitual con dinero en efectivo y están expuestos a robos.

El suceso, ocurrido en pleno día y en una zona céntrica, ha vuelto a generar preocupación entre los profesionales del sector, que destacan la importancia del compañerismo mostrado en este caso, clave para evitar consecuencias más graves.