El hombre había ingresado el pasado sábado a la espera de juicio tras ser detenido por la Guardia Civil. La autopsia determinará las causas de la muerte, que apunta a origen natural.

REDACCIÓN / AGENCIAS

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28 de septiembre de 2026

Un vecino de Ceuta que se encontraba en régimen de prisión preventiva en el centro penitenciario de Mendizábal ha fallecido en la noche de este domingo, según han informado fuentes de la instalación penitenciaria. El interno había ingresado en la cárcel este pasado sábado por orden judicial, tras ser puesto a disposición de los juzgados por la Guardia Civil.

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El hombre fue arrestado durante la jornada del viernes y conducido el sábado ante la autoridad judicial, que decretó su ingreso provisional en prisión a la espera de la celebración de la vista oral, al no haberse conformado con la acusación en la fase inicial del proceso.

Activación del protocolo

Tras constatarse la muerte del interno en el interior de la prisión, la dirección del centro activó el protocolo reglamentario, requiriendo la presencia de los servicios médicos de la instalación. Una vez verificado el óbito, se notificó a los servicios funerarios para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la sala de autopsias.

El examen anatómico forense resultará clave para esclarecer las causas exactas del fallecimiento que, según las primeras hipótesis planteadas, apunta a ser de origen natural.

Asimismo, la dirección de Mendizábal ha iniciado el correspondiente análisis e investigación interna, un procedimiento obligatorio en este tipo de situaciones dado que la administración penitenciaria es garante de la integridad de las personas bajo su custodia. Hasta el momento, el centro penitenciario no ha facilitado de forma oficial más datos sobre el suceso.

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