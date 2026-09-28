CEUTA – La Autoridad Judicial de Ceuta ha decretado este domingo la puesta en libertad de los dos ciudadanos marroquíes, de 42 y 21 años, que habían sido detenidos por la Policía Nacional este sábado por su presunta implicación en un delito de agresión sexual a una menor de 17 años en la playa del Trampolín.

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La decisión del magistrado responde a la incomparecencia de la joven en el Palacio de Justicia para ratificar los hechos denunciados. La menor, de nacionalidad marroquí y que se encontraba bajo la tutela de un centro de acogida, se halla actualmente en paradero desconocido.

Comparecencia exculpatoria y versión de los hechos

En el juzgado se personó una amiga de la presunta víctima, quien declaró ante el juez que los dos hombres arrestados no eran responsables de la agresión investigada. Por su parte, ambos investigados negaron de forma categórica su participación en el suceso durante la toma de declaración.

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Los hechos que motivaron la intervención policial tuvieron lugar en el asentamiento informal de la playa del Trampolín:

Alerta policial: Varias personas de la zona requirieron la presencia de los agentes tras escuchar gritos procedentes de una de las construcciones improvisadas.

Varias personas de la zona requirieron la presencia de los agentes tras escuchar gritos procedentes de una de las construcciones improvisadas. Atención a la menor: A la llegada de la Policía Nacional, los efectivos hallaron a la joven saliendo de una cabaña en estado de shock, por lo que requirió maniobras de reanimación y la activación inmediata del protocolo contra la violencia sexual, siendo derivada al Hospital Universitario de Ceuta.

Ante la falta de testimonio acusatorio y el testimonio exculpatorio prestado durante la vista, el juez ha dispuesto la inmediata puesta en libertad sin medidas cautelares para ambos detenidos.