La Fiscalía descarta cualquier tipo de responsabilidad contable o irregularidad en los ejercicios 2022 y 2023. El instituto sanitario muestra su satisfacción y ratifica que los precios de los medicamentos se ajustaron en todo momento al mercado.

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El Tribunal de Cuentas ha decretado el cierre y archivo definitivo del procedimiento de fiscalización centrado en los gastos farmacéuticos hospitalarios gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en el Área de Salud de Ceuta.

A través de un comunicado oficial, la entidad ha informado de que la Fiscalía del órgano fiscalizador ha determinado «de modo manifiesto e inequívoco la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable» tras analizar las actuaciones relativas a los ejercicios 2022 y 2023.

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Inexistencia de irregularidades

El expediente ahora archivado derivaba del Informe de Fiscalización Nº 1.649, publicado el 28 de noviembre de 2025, el cual ponía la lupa sobre la gestión de la compra de medicamentos en Ceuta y Melilla. Tras un proceso de evaluación que contó con la colaboración directa de la Dirección General del Ingesa y la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, el órgano de control ha descartado cualquier tipo de falta o infracción contable.

En el escrito de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se detalla de forma explícita la resolución:

«De conformidad con lo establecido en el Artículo 68.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si de la pieza o expediente resultara, de modo manifiesto e inequívoco la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable […] se declarará no haber lugar a la incoación del juicio […]. No aparece en este momento procesal responsabilidad contable cuantificable alguna, por lo procede decretar el archivo de estas actuaciones».

Precios ajustados a mercado y retos de gestión

Desde el Ingesa han manifestado su plena satisfacción con el fallo del tribunal, remarcando que la adquisición de medicamentos por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la ciudad autónoma ha cumplido estrictamente con los precios de mercado, teniendo en cuenta factores como existencias, distribución y descuentos aplicados.

Por su parte, la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta ha recordado la complejidad inherente a la gestión de la Farmacia Hospitalaria, una dificultad compartida por el conjunto del sistema hospitalario nacional: equilibrar la urgencia asistencial en el suministro de fármacos con los ajustados plazos que exige la contratación administrativa pública. A este respecto, el Ingesa ha reiterado su compromiso de optimizar sus procedimientos de compra para seguir dotando a la población ceutí de la farmacología más avanzada.

Un modelo de doble control de transparencia

Para concluir, el Ingesa ha recordado que sus centros e instituciones operan bajo un marco de supervisión singular dentro del panorama sanitario español. A la fiscalización externa periódica del Tribunal de Cuentas se suma el control previo diario ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), un doble mecanismo de auditoría que garantiza la máxima transparencia y el rigor normativo en el uso de los fondos públicos.